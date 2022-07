Obajtek o „taśmach »Wyborczej«”: Żaden prezes spółki nie był poddany takiemu atakowi

To nagonka na mnie oraz kierowany przeze mnie koncern – tak prezes PKN Orlen Daniel Obajtek komentuje ujawnione przez portal tvp.info „taśmy »Wyborczej«”. Jak wynika z nagrań, w gazecie działała specjalna komórka do „tropienia Obajtka”. – Jeszcze żaden prezes, żadnej spółki w Polsce nie był poddany takiemu potężnemu atakowi – ocenił w rozmowie z TVP Info szef koncernu.

W poniedziałek i wtorek na portalu tvp.info ujawniliśmy fragmenty nagrań z rozmowy, w której uczestniczyli przedstawiciele redakcji „Gazety Wyborczej” oraz wydawcy pisma – Agory. Na podstawie zapisu można przypuszczać, że w tym środowisku, między dziennikiem a wydającą go spółką, toczy się walka o wpływy i pieniądze. Przy okazji ujawniono działania wobec prezesa Orlenu, mogące budzić skojarzenia z medialną nagonką.



Szczegóły w tym artykule – Taśmy „Wyborczej”: Walka „o władze i pieniądze” i specjalna komórka od „tropienia Obajtka”.





Obajtek: Wojenka „Wyborczej” miała mnie wyeliminować

źródło: TVP Info

W rozmowie z TVP Info Daniel Obajtek mówi, że jest oburzony ujawnionymi informacjami, choć, jak przekonuje, potwierdzają one to, o czym wiadomo było już wcześniej: „To było praktycznie 46 dni publikacji; jeszcze żaden prezes, żadnej spółki w Polsce nie był poddany takiemu potężnemu wręcz atakowi. I to powiedzmy sobie kiedy: wtedy, kiedy realizujemy fuzje konieczne dla wzmocnienia i bezpieczeństwa naszej gospodarki”.Jego zdaniem urządzona przez „Wyborczą” „swoista nagonka” nigdy nie powinna mieć miejsca. – Patrzę na to z wielkim oburzeniem, jak w dzisiejszych czasach można sięgać do takich metod. Tym bardziej, że firma jest zarządzana prawidłowo – pokazują to wyniki – przekonuje.Obajtek powiedział, że należąca do Agory gazeta bezpodstawnie przez wiele tygodni atakowała jego samego i jego rodzinę.