Makabryczna śmierć młodego turysty. Wszedł pod śmigło helikoptera

22-letni turysta z Wielkiej Brytanii zginął w Grecji. Do tragedii doszło w poniedziałek wieczorem, gdy wysiadał z helikoptera na lądowisku w Atenach. Opuszczając maszynę wszedł pod obracające się nadal śmigło.

Ofiarę zidentyfikowano jako Jacka Fentona, brytyjskiego turystę. On i jego grupa wyczarterowali dwa helikoptery, którymi dostali się z greckiej wyspy Mykonos do stolicy kraju.



– Był pierwszą osobą, która wysiadła z helikoptera Bell 407 w Atenach. Kiedy przesunął się do tyłu, został uderzony w głowę przez mały tylny wirnik maszyny – powiedział, cytowany przez Times, wysoki rangą urzędnik greckiej policji.





Part of the police report in Greek regarding the death of Jack Patrick Fenton (b. 30 June 2000) who died at a heliport in #Athens after being struck by the helicopter’s tail rotor as he exited the aircraft.



The pilot and 2 ground crew have been arrested. #Greece pic.twitter.com/ybNQkrCu31