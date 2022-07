Horror w Lubelskiem. Psy zagryzły 48-latka, mieszkańcy boją się wyjść z domów

Mieszkańcy Skarbiciesza na Lubelszczyźnie przyznają, że żyją w strachu po zagryzieniu mężczyzny przez agresywne psy. Obawiają się teraz nawet wychodzić z domów. Wielu z nich dobrze znało ofiarę. Z ich relacji wynika, że 48-latek od wielu lat przyjeżdżał na rowerze do swojej siostry, aby pomóc jej w polu. We wtorek policja zatrzymała właściciela zwierząt, a prokuratura przedstawiła mężczyźnie zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci.

O znalezieniu właściciela psów poinformowała we wtorek po południu rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka. – 62-letni Jerzy B. został we wtorek doprowadzony do prokuratury i usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci, narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia – przekazała.





Jak tłumaczył się zatrzymany?

Pozornie, jakby nic się nie wydarzyło

Poznali ofiarę. To brat sąsiadki

Zwierzęta od lat są zmorą mieszkańców niewielkiej wsi

Dodała, że podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów. Złożył krótkie wyjaśnienia, tłumaczył, m.in., że kilka dni temu psy uciekły mu z posesji, próbował je znaleźć, ale mu się nie udało. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.Skarbiciesz to niewielka wieś położona w gminie Jeziorzany na Lubelszczyźnie, gdzie mieszka około 70 osób w kilkunastu domach. Z relacji mieszkańców wynika, że do tragedii doszło na drodze polnej przy niewielkim lasku sosnowym, z dala od zabudowań. To tamWe wtorek na miejscu zdarzenia nie ma żadnych widocznych śladów po tragicznym wypadku ani zniczy. Kilkanaście metrów obok miejsca tragedii stoi przydrożny krzyż.Jak mówią mieszkańcy, 48-letnia. Mężczyzna miał wtedy jechać na rowerze do Skierbiciesza, gdzie mieszka jego siostra, aby pomóc w polu.. Tyle lat jeździł przez te łąki rowerem, aż pewnego dnia nie dojechał. Jego zwłoki znalazł w sobotę ok. godz. 13-14 rybak, który jechał tamtędy na motorze. Przerażony przyjechał do wsi i. Później, mąż rozpoznał na zdjęciu brata naszej sąsiadki – opisuje jedna z mieszkanek, Jolanta.Dodaje, że to bardzo mrożąca krew w żyłach historia.. – U nas na wsi do tej pory była cisza, spokój, a co by było, jakby któreś z dzieci zostało zaatakowały przez te psy? Przecież jeżdżą tędy na rowerze i na rolkach. Od tego momentu żyjemy w strachu. Teraz ludzie boją się nawet do swoich ogrodów wyjść, żeby zebrać truskawki, maliny, ogórki – zwraca uwagę kobieta.Podkreśliła, że co roku ludzie nagminnie podrzucają w tych okolicach zwierzęta: psy i koty. – U nas we wsi już nie ma kto brać do siebie tych zwierząt – potwierdzają inni sąsiedzi.

Kolejna kobieta relacjonuje, że wspomniane owczarki belgijskie były widziane w okolicy już w piątek. – Jedna pani na cmentarzu widziała, jak podobne, takie duże psy rzuciły się niedawno na małego przechodzącego pieska i rozszarpały go na jej oczach. To na pewno te same psy – oceniła mieszkanka Skarbiciesza.



Powiedziała, że część ludzi nie wierzy w to, co się stało. – Mówią, że to może wataha wilków, bo jak pies może zagryźć człowieka. Jak widać, może – dodała.





„Wściekłe psy stały i warczały przy zwłokach”

Inny mieszkaniec wsi opowiada, że w sobotę po przyjeździe policji na miejsce zdarzenia, dwa psy nie dały się zbliżyć do ciała 48-latka. – Stały i warczały przy zwłokach., które znajdowały się na jednej z posesji, gdzie nie było właścicieli – opisuje starszy mężczyzna.Zwłoki 48-letniego mężczyzny zagryzionego przez dwa psy odnaleziono w sobotę na terenie jednej ze wsi w gminie Jeziorzany w pow. lubartowskim. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że – najprawdopodobniej owczarki belgijskie – zaatakowały go, gdy jechał na rowerze. Według informacji prokuratury, na jednej z pobliskich posesji funkcjonariusze odnaleźli psy, które były nadal agresywne.– Podjęto próbę ich uśpienia, a potem zadecydowano o ich odstrzale. Jeden został odstrzelony na miejscu, a drugi został na pewno postrzelony, po czym uciekł – mówiła rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka.