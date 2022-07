Litwa wznowiła tranzyt niektórych towarów objętych sankcjami unijnymi do i z obwodu kaliningradzkiego. To efekt nowych wytycznych Komisji Europejskiej. Jak zareagował na to rosyjski reżim? – To przejaw zdrowego rozsądku – skomentował rzecznik Władimira Putina Dmitrij Pieskow.

Kilka dni temu Litwa wznowiła tranzyt niektórych towarów objętych sankcjami unijnymi do i z rosyjskiego obwodu kaliningradzkiego. To wynik ogłoszonych 13 lipca przez Komisję Europejską wytycznych, które na to zezwalają.



O wznowieniu tranzytu informowała spółka LTG Cargo, która jest operatorem przewozów towarowych Kolei Litewskich. W komunikacie napisała, że przewóz towarów będzie dozwolony jedynie w niektórych przypadkach.



Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej wielkość tranzytu musi mieścić się w średniej z ostatnich trzech lat, co ma odzwierciedlać rzeczywisty popyt na towary w miejscu przeznaczenia oraz czy nie występują nietypowe przepływy lub obchodzenie przepisów. Po przekroczeniu tej wartości wnioski będą odrzucane – podkreślają Koleje Litewskie. W komunikacie zaznaczono również, że przewóz towarów luksusowych przez terytorium Litwy nie zostanie na razie wznowiony.



Litwa wstrzymała tranzyt niektórych rosyjskich towarów w drugiej połowie czerwca na mocy sankcji nałożonych na Rosję przez Unię Europejską. Wilno oświadczyło wówczas, że ograniczenia wprowadziło na podstawie poprzednich wytycznych KE.

W drugiej połowie lipca Komisja opublikowała wytyczne, z których wynika, że tranzyt drogowy towarów objętych sankcjami nie jest dozwolony, ale podobny zakaz nie istnieje w przypadku transportu kolejowego.



Jak donoszą rosyjskie media propagandowe, decyzję KE w sprawie tranzytu towarów do Kaliningradu skomentował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. – Decyzja jest postrzegana przez Kreml jako przejaw zdrowego rozsądku – oświadczył.



– W sytuacjach szczególnej wagi, takich jak historia dotycząca tranzytu kaliningradzkiego, jakieś przejawy zdrowego rozsądku rzeczywiście przebijają się przez zasłonę tego emocjonalnego, nieświadomego stanu – powiedział.