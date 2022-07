Krwawe protesty w Kongo przeciwko misji ONZ. Siły pokojowe otworzyły ogień

Siły pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych zabiły co najmniej pięć osób, a raniły 50 podczas protestów przeciwko organizacji w mieście Goma, we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga – poinformowały władze.

Do aktów przemocy doszło w drugim dniu protestów przeciwko Misji Stabilizacyjnej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Demokratycznej Republice Konga (MONUSCO).



Protestujący sprzeciwiają się działaniom Misji, która nie zapewnia cywilom ochrony przed brutalnymi działaniami milicji.



Agencja Reutera powołując się na świadka podaje, że siły pokojowe ONZ zastrzeliły co najmniej dwóch demonstrantów i raniły kolejnych dwóch. Rzecznik kongijskiego rządu przekazał z kolei, że zginęły trzy osoby, a 50 zostało rannych.



Setki demonstrantów zaatakowały i splądrowały magazyn MONUSCO w Gomie w poniedziałek, żądając, by misja opuściła kraj.



Agencja Reutera podaje, że we wschodnim Kongo dochodzi do eskalacji konfliktu i dochodzi do coraz częstszych starć między lokalnymi wojskami a grupą rebeliantów M23, co spowodowało przesiedlenia tysięcy osób.



Dochodzi również do ataków bojowników związanych z tzw. Państwem Islamskim.