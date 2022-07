Rosjanie używają min z czujnikami ruchu

Siły rosyjskie używają na Ukrainie min z czujnikami ruchu – poinformował szef saperów Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) Ukrainy. Najczęściej znajdowane przez saperów materiały wybuchowe to miny przeciwpiechotne, granaty i amunicja kasetowa.

Ratownicy często znajdują miny lądowe typu PFM–1, zwane czasami motylkowymi. Zawierają one płynny materiał wybuchowy i wybuchają przy nacisku.





„Są trudne do znalezienia”

Jak wyjaśnił Serhij Rewa, kierownik oddziału DSNS ds. organizacji prac saperskich, miny te mogą być rozmieszczane zdalnie i rozrzucone na dużym obszarze.„Są dość trudne do znalezienia, bo są zielone. Latem, w wysokiej trawie, trudno jest je wykryć” – mówił specjalista. Mają one plastikową obudowę, przez co nie zawsze znajdują je wykrywacze metalu.Saperzy znajdują też często pociski kasetowe odpalane z wyrzutni wieloprowadnicowych.„Są niebezpieczne. Używane są w (wyrzutniach) Uragan, Smiercz. Najeźdźcy często stosują je w Charkowie, Mikołajowie.” – ostrzegł.

Rosjanie stosują także kierunkowe miny odłamkowe MON–50, które składają się z ponad 500 elementów. Mogą być stosowane do robienia pułapek lub ukryte w trawie.



Rewa powiedział również, że wojska rosyjskie stosują wiele rodzajów min radzieckich.



Ukraińscy eksperci wielokrotnie mówili, że z powodu działań rosyjskiej armii Ukraina jest obecnie jednym z najbardziej zaminowanych krajów na świecie, a proces oczyszczania jej terytorium z materiałów wybuchowych zajmie wiele lat.