Kolejna „zwykła mieszkanka” wulgarnie wyzywała szefa PiS

Politycy PO i sprzyjające im media rozpowszechniają narrację, że przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu protestują „zwykli mieszkańcy” miast, które on odwiedza. Jak już pisaliśmy, ostatnią manifestację zorganizowała w rzeczywistości radna KO Magdalena Kosakowska. Teraz okazuje się, że stojąca obok niej kobieta – również wykrzykująca wulgarne hasła do megafonu – to aktywistka Koalicji Obywatelskiej. Przedstawiana jako „mieszkanka Kórnika”, niedawno reklamowała się jako działaczka ze… Swarzędza.

Jarosław Kaczyński w ostatni weekend spotkał się z mieszkańcami Kórnika. Gdy pojawił się na miejscu, obok zwolenników czekała na niego grupka przeciwników.



Jak się okazało, zostali tam zwołani przez radną KO Magdalenę Kosakowską, która zorganizowała w sieci wydarzenie „Witamy kaczora w Kórniku”. Kobieta zagrzewała do obrażania polityka Prawa i Sprawiedliwości oraz krzyczała „wypier***”.



Obok niej z megafonem biegała również inna kobieta. Intonowała „je*** PiS” i obrażała polityków formacji rządzącej. Relację ze swoich wyczynów zamieszczała również w sieci. „#Wypier***Kaczyński” – pisała dziękując wszystkim tym, którzy poświęcili weekend, aby przyjechać obrażać byłego premiera RP.



„Pani aktywistka z Nowoczesnej jest również obecna na Twitterze” – piszą internauci i zaznaczają, że kobieta nie jest zwykłą mieszkanką Kórnika.



Co więcej, na plakatach w 2018 r. reklamowała się ona jako działaczka Koalicji Obywatelskiej i reprezentantka oddalonego o 30 kilometrów Swarzędza. Zdaniem użytkowników sieci, to kolejny dowód, że PO zwozi swoich sympatyków na spotkania z innych miast – zobacz TUTAJ.





(Fot: facebook.com/BeatkaAndre/)Pani Beata André w sieci chwali się zdjęciami z czołowymi politykami Platformy Obywatelskiej:

Szczególnie dużo zdjęć działaczka ma jednak z Adamem Szłapką czy Marcinem Bosackim.



„Współorganizatorka zadymy w Kórniku to koleżanka Adama Szłapki, Witolda Zembaczyńskiego i Katarzyny Lubnauer. Ta działaczka Nowoczesnej dała się już poznać w ubiegłym roku podczas seansu nienawiści w Poznaniu” – czytamy w sieci.



Na nagraniach słychać, jak nazywała Jarosława Kaczyńskiego „dziadem” i kazała mu wynosić się z Polski. – Spieprzaj dziadu – krzyczała Beata André podczas manifestacji poparcia dla Unii Europejskiej.





źródło: Portal tvp.info

To nie pierwsza taka okazja, gdy środowiska związane z opozycją próbują zakłócić spotkanie prezesa PiS z mieszkańcami.Podczas niedawnej wizyty szefa partii rządzącej w Inowrocławiu doszło do awantury z udziałem polityków związanych z Koalicją Obywatelską i lokalnym ugrupowaniem Ryszarda Brejzy.Gdy z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński przyjechał do Konina, grupka osób puściła z megafonu wulgarną piosenkę atakującą partię rządzącą. Okazuje się, że również nie byli to „zwykli mieszkańcy”. Mężczyzna trzymający megafon doJak informowały media, w przeszłości dorabiał się dzięki handlarzom dopalaczy. Więcej o sprawie TUTAJ.