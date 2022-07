Trzaskowski zakaże Marszu Powstania Warszawskiego? Do sporu wkracza prokuratura

Rafał Trzaskowski tradycyjnie próbuje zablokować patriotyczne obchody w stolicy. Choć Sąd Okręgowy ocenił, że polityk PO nie może zakazać Marszu Powstania Warszawskiego, to już Sąd Apelacyjny przyznał rację Trzaskowskiemu. „Teraz do sądowej batalii włączy się Prokuratura Regionalna w Warszawie” – poinformował portal wpolityce.pl. Jak dowiedziało się tvp.info, dziś prokuratura regionalna złożyła zażalenie na postanowienie sądu.

Rafał Trzaskowski zaskarżył do sądu decyzję wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, który wydał organizatorom zgodę na przeprowadzenie cyklicznego zgromadzenia w latach 2022–2024. Sąd Okręgowy w czwartek oddalił jego wniosek. Prezydent Warszawy odwołał się od tego wyroku.



Następnie Sąd Apelacyjny uchylił decyzję Sądu Okręgowego. Wymiar sprawiedliwości poinformował o sprawie Roberta Bąkiewicza – prezesa Rot Niepodległości, stowarzyszenia organizującego manifestację upamiętniającą bohaterski zryw mieszkańców stolicy.



Jak wynikało ze słów Bąkiewicza, Sąd Apelacyjny poinformował wprawdzie organizatorów o zażaleniu, ale dostęp do niego zabezpieczył hasłem. Hasło miało być dostępne pod numerem telefonu. Tego zaś nikt nie odbierał.



Teraz do sprawy włączyć się ma Prokuratura Regionalna w Warszawie, która podobnie jak Prokuratura Okręgowa w Warszawie wielokrotnie występowała już w interesie mieszkańców stolicy. Tym razem śledczy mają poczynić kroki, aby wydarzenie otrzymało charakter cykliczny.



Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Marcin Saduś przekazał portalowi tvp.info, dziś prokuratura regionalna złożyła zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 25 lipca. Zarzucono m.in. naruszenie przepisów prawa materialnego (poprzez dokonanie błędnej wykładni przesłanki tożsamości organizatora zgromadzenia prowadzącej do pozbawienia uczestnika prawa do organizowania zgromadzeń cyklicznych). Co więcej w zażaleniu wskazano na sprzeczności istotnych ustaleń Sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego (naruszenie przepisu prawa procesowego).

Poza tym, teraz informuje nas, że za 1,5 godziny będzie kolejna rozprawa w Sądzie Okręgowym.



Skandal polega na tym, ze nie znamy przebiegu wcześniejszych działań sądu i ratusza, oraz, ze czas wyznaczony na sprawę uniemożliwia nam wzięcie w nim udziału naszych prawników.

