Ukraina dostała kolejne drony z Polski

Ukraina dostała kolejną partię polskich dronów Fly Eye i odebrała 20 systemów produkcji WB Electronics. Poinformował o tym za pośrednictwem mediów społecznościowych Mychajło Fedorow, wicepremier Ukrainy.

Polityk podkreślił, że polski system to potężne wsparcie dla walczących na froncie, pozwalające na działania rozpoznawcze zarówno w dzień jak i w nocy.



Wielozadaniowy bezzałogowy system latający Fly Eye to całkowicie polskie rozwiązanie. Sprawdzony w warunkach bojowych bezzałogowiec może być stosowany do obserwacji pola walki, kierowania artylerią, retransmisji sygnału, patrolowania granic lub monitorowaniu infrastruktury krytycznej.



Fly Eye współpracuje między innymi z systemem zarządzania walką TOPAZ, obecnym w polskich armatohaubicach Krab, które są używane przez ukraińską armię.

Army of Drones welcomes new soldiers: 20 Fly Eye drones. This is a powerful support for our defenders on the front line. Advantages: in service with NATO countries; air reconnaissance at a distance of up to 60 km; advanced day&night camera. The best tech for the greatest Army. pic.twitter.com/NPidxI9Atn