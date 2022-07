Kompromitacja posła Lewicy. Nie miał pojęcia, w jakich zespołach sejmowych zasiada

Poseł Tomasz Trela z Lewicy został zapytany, do ilu parlamentarnych zespołów należy. Stwierdził, że chyba do trzech lub czterech, ale prawda jest taka, że zasiada w siedmiu. Co więcej, w grupie posłów zajmujących się rozwojem polskiego drobiarstwa pełni nawet funkcję wiceprzewodniczącego... ale od początku kadencji zespół zebrał się tylko raz.

Tomasz Trela został zapytany w programie Wirtualnej Polski, do ilu zespołów parlamentarnych należy.



– Wydaje mi się, że jestem w trzech lub czterech zespołach, ale jeszcze raz podkreślę, to był początek kadencji. Teraz nie zapisuję się do zespołów, w których nie jestem aktywny – tłumaczył się już na starcie polityk Lewicy.



Zobacz także: Lewica ma niezbity dowód, że PiS chce polexitu. Internauci mają ubaw



Trela zaznaczał, że działa w Łódzkim Zespole Parlamentarnym i dobrze się tam odnajduje.



– Ta ja powiem i przy okazji się pan dowie. Zapisał się pan aż do siedmiu zespołów, nie do trzech czy czterech – wyjaśnił prowadzący rozmowę dziennikarz. Poprosił też posła Lewicy o wymienienie tych grup, do których należy polityk, ale Trela od razu ujawnił, że nie potrafi tego zrobić.



Zobacz także Tomasz Trela fake newswem w prezydenta. Przeprosił



Tymczasem na oficjalnej stronie Sejmu nazwisko Tomasza Treli pojawia się w takich zespołach jak: Parlamentarny Zespół ds. Nauczycieli, Nauczycielek i Osób Pracujących w Oświacie, Parlamentarny Zespół ds. Polskiej Branży Cukrowej, Parlamentarny Zespół ds. Polskiej Branży Ziemniaczanej, Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Polskiego Drobiarstwa, Parlamentarny Zespół ds. Samorządności i wspomniany Łódzki Zespół Parlamentarny.