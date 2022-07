„Chodziło wyłącznie o realizację własnych celów”. Pereira o taśmach „GW”

To, co przeszkadzało kierownictwu „Gazety Wyborczej”, to fakt, że połączenie z gazeta.pl utrudni im panowanie polityczne i realizowanie tzw. politycznej agendy – powiedział szef portalu tvp.info Samuel Pereira, komentując ujawnione nagranie ze spotkania pracowników „GW” z kierownictwem Agory. – Adamowi Michnikowi i innym osobom obecnym na tym spotkaniu chodziło wyłącznie o realizację własnych celów – zaznaczył.

Portal tvp.info ujawnił kolejne nagranie zarejestrowane podczas spotkania kierownictwa „Gazety Wyborczej” z zarządem Agory, które odbyło się w listopadzie 2021 r. Tłem rozmowy był konflikt, który powstał po pomyśle, aby połączyć „GW” z należącym do wydawnictwa portalem gazeta.pl. Serwis miałby uzyskać dostęp do danych „Wyborczej”, ale pracownicy „GW” boją się cięć budżetowych i zwolnień.



Jak wynika z ponadgodzinnego zapisu zebrania, redaktor naczelny „GW” Adam Michnik miał tylko jeden cel i nie było nim zwalczenie nieprawidłowości i problemów w gazecie, tylko uzyskanie stanowiska członka zarządu dla zaufanego człowieka.



Michnik groził prezesowi Agory, że jeśli postulaty kierownictwa „GW” nie zostaną spełnione, to dziennik będzie zmuszony wydrukować na pierwszej stronie tekst przeciw Agorze. Zobacz nowe Taśmy „Wyborczej”.





Pereira o nowych taśmach

O nowym nagraniu mówił szef portalu tvp.info Samuel Pereira. Zaznaczał, że pokazuje ono, jakie były prawdziwe intencje Adama Michnika. – Warto zwrócić uwagę na fakt, że Adam Michnik właśnie na to stawia od początku i kilkukrotnie powtarza, że zależy mu na konkretnym rezultacie,– mówił.

– Michnik mówi, że chodzi partykularne interesy, o stanowisko członka w zarządzie. Te praktyki, o których była mowa na tym spotkaniu, dotyczące kryptoreklamy czy blokowania tekstów krytycznych na temat reklamodawców, były wcześniej obecne w gazecie i nie przeszkadzały ani Michnikowi, ani innym bohaterom tego nagrania – komentował Pereira.



Jak zaznaczył, zaczęły przeszkadzać w momencie, „w którym bezpośrednio ich zaczęła dotykać polityka firmy: z jednej strony odmowa podwyżek dla kierownictwa tej redakcji w trakcie pandemii, z drugiej strony zwolnienie Jerzego Wójcika, który był przedstawiany jako ofiara polityki wydawniczej Agory, a wcześniej on sam zwalniał dziennikarzy lokalnych i to nie przeszkadzało”.



– Michnik mówi wprost i otwarcie, że liczy się tylko jedno: jeśli chcesz uratować twarz, musisz to załatwić – dodał. Przypomniał, że Hojka jest prezesem Agory od 2014 r. „i to nie jest tak, że nagle zaczęła mu przeszkadzać polityka firmy”.



– Utrzymywanie grupy dziennikarzy tylko po to, żeby realizować jakieś polowanie na jednego człowieka, było bardzo kosztowne – mówił nawiązując do specjalnej komórki od „tropienia Obajtka”.

– Jeśli ktoś decyduje o zablokowaniu części redakcji tylko po to, żeby skupić się na jednym człowieku, to to kosztuje. I w tym przypadku prawdopodobnie zarząd Agory uznał, że to może się nie tylko nie opłaca, ale nie ma też za wiele wspólnego z dziennikarstwem – komentował dziennikarz.



– Na tym spotkaniu jest dużo o niezależności redakcyjnej, padają duże słowa, a nie ma żadnych konkretów. Nie jest powiedziane, co rzekomo przeszkadza, kierownictwu przeszkadzało to, że połączenie z gazetą.pl utrudni im panowanie polityczne i realizowanie tzw. politycznej agendy – mówił Pereira.