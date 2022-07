Moskwa: W propozycji KE ws. gazu nie ma celów redukcyjnych dla Polski

W propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej gazu nie ma celów redukcji zużycia surowca dla Polski – poinformowała w Brukseli minister klimatu i środowiska Anna Moskwa przed posiedzeniem ministerialnym. – To był dla nas cel negocjacyjny – wskazała.

We wtorek w Brukseli odbędzie się nadzwyczajne spotkanie ministrów energii państw Unii Europejskiej. Tematem jest m.in. propozycja Komisji Europejskiej zakładająca obowiązkową redukcję zużycia gazu w przypadku sytuacji kryzysowej w UE związanej z dostawami błękitnego paliwa.



Jak powiedziała Moskwa, w tej propozycji „Polska nie ma żadnych celów redukcyjnych”, jeśli chodzi o obowiązkowe zużycie gazu. – To był dla nas cel negocjacyjny – zaznaczyła.



– Propozycja jest neutralna dla Polski – powiedziała. Jak dodała, chce, by żadne państwo UE nie było zmuszane do ograniczania zużycia gazu. – Nie możemy rozmawiać o bezpieczeństwie energetycznym na zasadzie wymuszonych rozwiązań – wskazała.



Dodała, że największym wyzwaniem dla Polski jest system handlu uprawnieniami do emisji. – Tu też oczekujemy solidarności – podkreśliła.