Tusk zamroził fundusze Trzaskowskiemu. Walka PO o niemieckie pieniądze

Tygodnik „Wprost” ujawnił, że stronnictwa Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego rywalizują między sobą o fundusze od niemieckich instytucji. Wiceszef MSWiA Błażej Poboży zaznaczył, że zastanawiające jest, iż w całej sprawie niewielu zwraca uwagę na fakt, kto finansuje imprezy polskich partii. Sprawa budzi duże emocje w sieci.

„Trochę to dziwne, że media bardziej zajmują się tym, że jeden z partyjnych liderów zablokował drugiemu finansowanie partyjnej imprezy z niemieckich pieniędzy, a nie tym, że z niemieckich pieniędzy finansuje się partyjne imprezy polskiej partii. Akcenty” – napisał na Twitterze Błażej Poboży, wiceminister w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.



„Tusk już nawet Niemcom nie pozwala pomagać swoim” – dodał Kazimierz Smoliński, poseł PiS.



„Tusk tak się rozpędził, że blokuje pieniądze nie tylko Polakom, ale też swoim kolegom z Platformy” – dodają internauci nawiązując do apeli PO o blokowanie Polsce pieniędzy z KPO.



Chodzi o doniesienia o tym, że Rafał Trzaskowski chciał, aby Fundacja Adenauera ponownie finansowała Campus Polska. Okazało się jednak, że tym razem nie otrzyma żadnych pieniędzy. Powód? Lider Platformy Obywatelskiej ponoć namówił sponsorów do wycofania się ze wsparcia Campusu Trzaskowskiego i przekonał, aby zainwestowali w jego wydarzenie – MeetUp.



– Organizatorzy Campusu poszli po pieniądze do Fundacji Adenauera, tak jak przed rokiem. Na co mieli usłyszeć od Niemców: Jaka kasa? Jaki Campus? Była u nas pani posłanka Platformy, która rok temu zabiegała o pieniądze na Campus i powiedziała, że żadnego Campusu już nie będzie. I chce pieniądze na MeetUp – powiedział rozmówca wprost.pl.

Portal tvp.info już w ubiegłym roku ujawniał, kto finansuje wydarzenie Rafała Trzaskowskiego. Maile z pytaniami w tej sprawie wysyłaliśmy m.in. do Platformy Obywatelskiej, ale tam nasze wiadomości lekceważono.



Na pytania odpowiedzieli jedynie pracownicy Robert Schuman Institute – działającego jako instytucja szkoleniowo-polityczna Europejskiej Partii Ludowej. O ich stanowisku w tej sprawie szerzej informowaliśmy TUTAJ.



Najwięcej kontrowersji budził fakt, że wśród sponsorów Campus Polska Przyszłości była Fundacja Konrada Adenauera należąca do niemieckiej partii CDU Angeli Merkel. Byli politycy PO wskazywali już wielokrotnie, że PO korzysta ze wsparcia organizacji zza Odry.



– Była pomoc CDU dla KLD. Ale znacznie więcej do powiedzenia mają na ten temat Tusk i Bielecki – ujawniał już w 2014 r. Paweł Piskorski, gdy mówił we „Wprost” o latach 90. i plastikowych torbach pełnych marek. Wtedy o niemieckim kapitale próbowano milczeć. Dziś nikt się już z nim nie kryje.

Jak donosi @TygodnikWPROST Rafał Trzaskowski chciał aby Niemcy w postaci Fundacji Adenauera ponownie finansowali Campus Polska. Okazało się jednak, że nie otrzyma żadnych pieniędzy. Przez... Donalda Tuska. Wojna w PO się zaostrza. Tusk już nawet Niemcom nie pozwala pomagać swoim. — Kazimierz Smoliński (@KaziSmolinski) July 25, 2022

Tusk tak się rozpędził że blokuje pieniądze nie tylko Polakom ale też swoim kolegom z Platformy...#Tusk #Trzaskowski #Campus https://t.co/rjOFjcIw9e — Michał Sopiński (@michalsopinski) July 25, 2022

Tusk idzie na wojnę z Trzaskowskim.

Pieniędzy na campus nie dostanie, Donald użył swoich kontaktów w Niemczech, Kierwinski oznajmił że prezydent Warszawy nie może liczyć na finansowanie swojej kampanii w wyborach samorządowych.

Przypomina się wojna między Schetyną a Adamowiczem! — Mateusz (@Gameover1926) July 25, 2022

Trzaskowski wzywał Brukselę o czasowe mrożenie funduszy unijnych, dopóki PO nie przejmie władzy w Polsce.

Teraz Tusk - w podobny sposób - mrozi Trzaskowskiemu campus!

Zbliżają się wybory. Rozpoczął się... kanibalizm w Platformie! �� — marek popowski (@MarekBrzeg) July 25, 2022

Ciekawa ta wojenka między Tuskiem i Trzaskowskim. Campus odcinany od finansowania, RT straszony, że nie dostanie kasy z PO na kampanię, więc prezydent stolicy odebrał burmistrzom z PO pełnomocnictwa do zatrudniania pracowników. https://t.co/6UOyA9NOuh pic.twitter.com/2irGLag2Sf — Marcin Dobski (@szachmad) July 25, 2022