Atak na limuzynę z prezesem PiS. Nowe informacje z policji

Mężczyzna, który w Gnieźnie zaatakował limuzynę z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, stworzył zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym – przekazała wielkopolska policja. Agresywny mężczyzna został już wcześniej ukarany mandatem za „nieobyczajny wybryk”, ale teraz odpowie też za dużo poważniejsze wykroczenie.

Do incydentu doszło w niedzielę w Gnieźnie, kiedy po spotkaniu z mieszkańcami prezes PiS wyjeżdżał z miasta. Limuzynę, w której znajdował się Jarosław Kaczyński, obrzucał jajkami mężczyzna. Interweniowała policja, a nagranie oburzającego zachowania obiegło sieć.



Interweniujący wtedy funkcjonariusze ukarali mężczyznę mandatem za nieobyczajny wybryk, o czym informowała nas rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie asp. sztab. Anna Osińska. Jak dodawała, ukarany mężczyzna był trzeźwy.



Jednak to nie kończy sprawy. Rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak w rozmowie z portalem tvp.info przekazał, że po zapoznaniu się z nagraniem tego zdarzenia funkcjonariusze wszczęli czynności wyjaśniające w sprawie wykroczenia w ruchu drogowym: spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i rzucania przedmiotami w pojazd mechaniczny.



Policja podkreśla, że rzucając jajkami w jadące pojazdy mężczyzna stworzył zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mężczyzna, który zaatakował limuzynę z prezesem PiS, otrzyma wezwanie do stawienia się na policję.

Kamieniami w jadący samochód z Jarosławem Kaczyńskim

Gniezno, 24 lipca 2022.



Po zapoznaniu się z nagraniem z Gniezna wszczęte zostały czynności wyjaśniające w sprawie wykroczenia w ruchu drogowym - art. 86 par. 1 kw w zw. z art. 76 kw. Rzucając jajkami w jadące pojazdy mężczyzna stworzył zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. pic.twitter.com/CSNCyT87CF — WielkopolskaPolicja (@PolicjaWlkp) July 26, 2022