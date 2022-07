Gen. Różański z zarzutami. Hołownia: Nie przejmujemy się tym

Wierzę absolutnie w uczciwość generała Mirosława Różańskiego. Staję za nim murem, a pisowskim prokuratorom mogę powiedzieć jedno: nie boimy się was – powiedział lider Polski 2050 Szymon Hołownia. W ten sposób skomentował informacje portalu tvp.info o zarzutach dla byłego dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych.

Gen. Mirosław Różański – dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych w latach 2015-17 – po przejściu w stan spoczynku został m.in. jednym z ekspertów związanego z ugrupowaniem Hołowni Instytutu Strategie 2050.



W poniedziałek portal tvp.info ujawnił, że Różański usłyszał zarzuty niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień. Według naszych ustaleń chodzi o wyprowadzenie do prywatnego Wojskowego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego SWAT ponad 7,5 mln zł.



Sprawa dotyczy organizacji pokazów lotniczych w ramach Międzynarodowych Pokazów Lotniczych „Air Show” w Radomiu w latach 2011-15.





Hołownia komentuje zarzuty prokuratorskie dla Różańskiego

Lider Polski 2050 proszony w TVN24 o skomentowanie kwestii postawienia zarzutów Różańskiemu odpowiedział, że „jest to spodziewana próba politycznego zastraszenia nas”.– Wiemy, o co chodzi. Chodzi o sprawę, w której już był zatrzymywany gen. Lech Majewski (poprzednik Różańskiego na stanowisku dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych), w której wiele różnych innych rzeczy się działo – oświadczył Hołownia.

– Trzymają to aż do momentu, w którym będzie im wygodnie użyć tego politycznie. Będą stawiali zarzuty nie tylko gen. Różańskiemu, ale też pewnie jeszcze wielu innym osobom. Nie przejmujemy się tym, bo wiemy, że jesteśmy uczciwi – powiedział Hołownia.



Lider Polski 2050 podkreślił, że wierzy absolutnie „w uczciwość Różańskiego – żołnierza, który służbie Polsce naprawdę poświęcił bardzo wiele na froncie, na pierwszej linii”. – Staję za nim murem, a pisowskim prokuratorom mogę powiedzieć tylko jedno: nie boimy się was, możecie nas stawiać w stany oskarżenia, ciągać po sądach, poradzimy sobie, damy radę – podkreślił Hołownia.



Do sprawy odnosił się w poniedziałek sam Różański; oznajmił, że w publikacja o tym, iż postawiono mu zarzuty, to „nieprawdziwe informacje”.



„W związku z pojawieniem się artykułu prasowego na portalu tvp.info dotyczącego postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych informuję, że nie przyznałem się do stawianych mi zarzutów” – potwierdził nasze ustalenia generał.

źródło: tvn24, portal tvp.info

„W mojej ocenie postawione zarzuty, dotyczące czynów rzekomo popełnionych w 2015 r., stanowią retorsje za moje publiczne wystąpienia, w których wielokrotnie nie szczędziłem krytyki podejmowanym decyzjom politycznym dotyczącym obronności państwa” – podkreślił.„Postawione zarzuty są związane z bieżącą polityką Ministerstwa Obrony Narodowej i nie prowadzą do osiągnięcia kodeksowych celów postępowania przygotowawczego” – dodał w serii wpisów generał.