Lewandowski: Cieszy mnie nowa rola w Barcelonie

Robert Lewandowski przyznał, że jego rola w Barcelonie będzie nieco inna niż w Bayernie Monachium. – Będę się starał nie tylko czekać na piłki w polu karnym, ale również być postacią odpowiedzialną za rozegranie i budowanie ataku zespołu – przyznał na konferencji prasowej w Dallas.

Robert Lewandowski zadebiutował w drużynie Barcelony Robert Lewandowski nie strzelił gola w swoim debiucie w Barcelonie. Polski napastnik nie wyszedł na boisko na drugą połowę rozgrywanego w Las Vegas... zobacz więcej

Piłkarze FC Barcelona przebywają w USA, gdzie biorą udział w turnieju towarzyskim Soccer Champions Tour 22. We wtorek wieczorem lokalnego czasu zmierzą się z Juventusem Turyn.



– Każdy sparing, trening jest ważny. Mimo że jest to spotkanie towarzyskie, to dobry element przygotowawczy przed sezonem. Będziemy musieli dużo biegać i pokazać się z jak najlepszej strony. Oczywiście wynik nie jest najważniejszy, ale mamy mentalność zwycięzców. Będziemy starali się poprawić nasz system gry, ponieważ w zespole są nowi gracze – powiedział polski napqastnik.



Podstawowym bramkarzem włoskiego zespołu jest Wojciech Szczęsny, który ma również pewne miejsce składzie reprezentacji Polski.



– Spędzanie czasu z Wojtkiem zawsze jest fajne. Niezależnie, czy spotykamy się na zgrupowaniach reprezentacji, czy przy okazji meczów towarzyskich, czy Ligi Mistrzów. Z nim zawsze coś się dzieje, więc fajnie będzie zagrać przeciwko niemu i oczywiście spróbować go pokonać – przyznał Lewandowski.



Prawie 34-letni napastnik, występujący dotychczas w Bayernie Monachium, podpisał niedawno z Barceloną czteroletni kontrakt. Kosztował 45 mln euro plus 5 mln zmiennych. Klauzula wykupu została ustalona na 500 mln euro.

Lewandowski w Barcelonie powalczy o mistrzostwo

– Barcelona zawsze walczy o tytuł mistrzowski. Oczywiście myślimy również o Lidze Mistrzów. Jednak krok po kroku. Nie możemy się doczekać tego sezonu, aby walczyć o najwyższe cele. Na pewno ten sezon będzie lepszy niż poprzedni – podkreślił.Lewandowski ma sobą zaledwie kilka treningów z nowym zespołem, ale widać, że zdążył się wkomponować w hiszpańską drużynę.– Od pierwszego dnia czuję się bardzo dobrze w zespole. Wszyscy mi pomagają i mnie wspierają, a to dla mnie wiele znaczy. Cieszę się, że tu jestem i mogę pokazywać swoje najlepsze umiejętności. Od początku próbuję rozmawiać z kolegami z zespołu i widzę, że są otwarci na mnie. To dla mnie kolejne doświadczenie. Mimo mojego wieku łatwiej było mi się dostosować, bo wiedziałem, jak to wszystko wygląda. Wiedziałem, jak mam się zachować w zespole, czy w szatni jako nowy zawodnik. Teraz skupiam się na pokazaniu swoich umiejętności – zaznaczył.

Lewandowski ma już za sobą debiut w „Dumie Katalonii”. Polski piłkarz zagrał w pierwszej połowie niedawnego meczu z Realem Madryt w Las Vegas.



Czwarte w historii El Clasico rozegrane poza Hiszpanią zakończyło się wygraną Katalończyków 1:0. Jedyną bramkę zdobył pięknym strzałem sprzed pola karnego Brazylijczyk Raphinha, również nowy nabytek Barcelony.



– To dobry piłkarz, z ogromnymi umiejętnościami. Wszyscy ofensywni gracze Barcelony mają ze sobą dobry kontakt na treningach. Widzę wielu młodych graczy z ogromnym potencjałem. Język piłki nożnej jest łatwy do zrozumienia i adaptacji. Moi koledzy z zespołu wiedzą, jak mamy grać. Bardzo pozytywnie patrzę w przyszłość – powiedział Lewandowski.



W przeszłości pracował w Bayernie Monachium z hiszpańskim szkoleniowcem, co teraz ułatwiło mu adaptację do nowych warunków.



– Kiedy Pep Guardiola był trenerem Bayernu Monachium, dużo rozmawialiśmy o taktyce. Dlatego później było mi łatwiej przyswoić sobie inne schematy gry. On zmienił moje podejście mentalne do taktyki piłkarskiej. Jednak w mojej karierze spotkałem kilku innych świetnych szkoleniowców również przykładających dużą wagę do tego elementu. Dlatego nie będę miał problemu z przystosowaniem się do nowego systemu gry. Poza tym nie spodziewam się, że to nie będzie coś nowego, bo Xavi bardzo jasno i klarownie przekazuje nam swoje uwagi – podkreślił.

Lewandowski o Barcelonie. co jest najważniejsze?

źródło: pap

Kapitan reprezentacji Polski nie chciał składać konkretnych deklaracji dotyczących dorobku strzeleckiego w swoim pierwszym sezonie w lidze hiszpańskiej.– Oczywiście będę starał się strzelić jak najwięcej goli. Jednak przede wszystkim najważniejsze jest dobro zespołu i kolejne zwycięstwa. Na drugim miejscu są moje indywidualne osiągnięcia. Najlepszym rozwiązaniem będą wygrane po moich golach, bo na tym polega moja praca. To moje wyzwanie na ten sezon – zadeklarował.Przyznał, że jego rola boisku będzie nieco inna niż w Bayernie.– Moje zadania nie będą się wiele różniły. W dzisiejszych czasach rola napastnika tak bardzo się nie zmienia. Czasami taktyka ulega zmianie z meczu na mecz, ale będę się starał nie tylko czekać na piłki w polu karnym, ale również być postacią odpowiedzialną za rozegranie, za przytrzymanie piłki i budowanie ataku zespołu. Ta rola mi się podoba, bo nie byłem napastnikiem, który chciał i lubił czekać na piłki w polu karnym. Lubię być pod grą i nowa taktyka mnie cieszy – zakończył Lewandowski.