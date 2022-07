Znieważył pomnik smoleński, sądy uznały to za happening. Jest skarga do SN

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie umarzającego postępowanie przeciwko Norbertowi B., który znieważył Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej w Warszawie – poinformowała Prokuratura Krajowa. B. umieścił na monumencie plakat z wulgarnym gestem.

Norbert B. znieważył pomnik 1 sierpnia 2020 r. Prokuratura postawiła mu zarzuty, jednak Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia umorzył postępowanie przeciwko niemu.





Sąd: miał prawo do wyrażania poglądów

Sędzia uzasadniał wtedy, że pomnik był jedynie „nośnikiem wypowiedzi”, a zachowanie B. należy uznać zaDecyzję sądu zaskarżyła wówczas prokuratura, jednak Sąd Okręgowy w Warszawie ją utrzymał. Sędzia stwierdził, że oskarżony odnosił się krytycznie do działań rządzących, a nie do ofiar katastrofy smoleńskiej.PK informuje, że w skierowanej do Sądu Najwyższego skardze nadzwyczajnej prokurator generalny zarzucił orzeczeniu Sądu Okręgowego w Warszawie, że. „W sprawie oba sądy – zarówno rejonowy, jak i okręgowy – oparły swoje twierdzenia na własnych domniemaniach, które nie znajdują oparcia w zeznaniach świadków, zapisach monitoringu i wyjaśnieniach Norberta B.” – czytamy w komunikacie.

Skarga prokuratora generalnego

źródło: portal tvp.info

Ziobro w piśmie podkreślił, że w katastrofie smoleńskiej zginęło 96 osób reprezentujących różne poglądy polityczne i takich, które nie angażowały się politycznie.„Równość ofiar wobec śmierci obrazuje zamieszczony na pomniku napis wymieniający zmarłych w kolejności alfabetycznej, bez żadnych wyróżnień czy tytułów. Tekst na pomniku głosi: »Pamięci ofiar tragedii smoleńskiej 10 kwietnia 2010«” – podaje Prokuratura Krajowa.. Z tego też powodu czyn Norberta B. powinien być oceniany jako znieważenie” – zaznaczają śledczy.W skardze prokurator generalny wskazał, że naruszenia prawa procesowego skutkowało także naruszeniem art. 2 Konstytucji RP. Przepis ten odnosi się do zasady zaufania obywatela do państwa i jego organów. „Wymogiem realizacji tej zasady jest zaś zagwarantowanie bezpieczeństwa prawnego i przewidywalności działania organów państwa” – podano w oświadczeniu.Prokurator generalny wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie w całości i przekazanie sprawy temu sądowi do ponownego rozpoznania.