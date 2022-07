„Mogło dojść do tragedii”. Lawina komentarzy po ataku na Kaczyńskiego i decyzji policji

Agresywny mężczyzna rzucał jajkami w rządowe auta. Został ukarany symbolicznym, niewielkim mandatem. Tymczasem rośnie liczba opinii, że rzucając w przednią szybę jadących samochodów mógł doprowadzić do wypadku. „Czy jakiś polityk Platformy potępił zachowanie swoich zwolenników” – pytają internauci. Podkreślają, że Donald Tusk coraz częściej mówi o rozwiązaniach siłowych, a liczba podobnych incydentów rośnie. „Oby nie skończyło się tragedią, bo nawet tym razem mogło tak być” – zaznaczają.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w niedzielę spotkał się mieszkańcami Gniezna. Gdy opuszczał miasto, doszło do groźnego incydentu.



Agresywny mężczyzna rzucał jajkami w limuzynę z politykiem PiS.



Za rzucanie przedmiotami w pojazdy mechaniczne – zgodnie z art. 76 Kodeksu wykroczeń – grozi kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Sprawę jednak zakwalifikowano inaczej, a sprawca został ukarany wyłącznie mandatem za „nieobyczajny wybryk”.



Użytkownicy sieci alarmują, że mogło dojść do tragedii. „Te barany mogły spowodować wypadek, pęknięcie szyby, śmierć” – oceniają.

Za coś takiego powinno być przymusowe roczne więzienie minimum. Bez żadnych zawiasów czy umorzeń.



Te barany mogly spowodowac wypadek, pęknięcie szyby, śmierć. https://t.co/3hovAeJCe0 — Michał Sawicki ���� (@Michal_Sawich) July 25, 2022

Facet, który rzuca czymkolwiek w przednią szybę jadącego auta to bandzior, który może doprowadzić fo wypadku. Zwykły bandzior. Mam nadzieję, że został zatrzymany. https://t.co/AfVWMeCBic — sławek jastrzębowski Salon24 ���� (@sjastrzebowski) July 25, 2022

Teraz samochód obrzucony jajkami,a za chwileczkę czym jeszcze❓

Jak długo można tolerować tak niebezpieczne ataki chamstwa i agresji.https://t.co/adsDJsTmEn — Elżbieta Rafalska (@E_Rafalska) July 25, 2022

Chcę znać personalia sędziego, który tego bandziora uniewinni https://t.co/DlYc0YVPVD — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) July 25, 2022

Panie @donaldtusk pańscy przyjaciele z #SilniRazem w akcji.

Potępi Pan to zachowanie czy będzie udawał że nic się nie stało? https://t.co/571AlEgSfe — Mateusz Janiczek (@JaniczekMat) July 25, 2022

Czy jakiś polityk Platformy potępił zachowanie swoich zwolenników i zaapelował żeby się ogarnęli i nie rzucali w jadące samochody? Nie? No to jak dojdzie do wypadku, to będzie też wasza zasługa. — Żelazna Logika (@zelazna_logika) July 25, 2022

Czymkolwiek ta dzicz rzuca w samochody, wszyscy powinni usłyszeć zarzuty. https://t.co/KmstFovZhz — Wojciech Biedroń (@WBiedron) July 25, 2022

Rzucał jajkami, ale to szczegół. Zasłonięcie kierowcy pola widzenia mogło doprowadzić do wypadku. Gdzie była @PolskaPolicja ? https://t.co/y2M2cd3hFl — Esencja Średniowiecza | путін хуйло (@KazimierzIIIWlk) July 25, 2022

Bydlak, który rzucał kamieniami w samochody z premierem oraz osoba, która go do tego nakłaniała/nagrywała powinni wiele najbliższych lat spędzić za kratami. — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) July 25, 2022

„Facet, który rzuca czymkolwiek w przednią szybę jadącego auta, to bandzior” – dodał Sławomir Jastrzębowski z Salon24.Zobacz także: Gniezno. Zwolennik opozycji uczy dziecko wulgarnego hasła [WIDEO] Europosłanka PiS Elżbieta Rafalska zapytała, „jak długo można tolerować tak niebezpiecznektóry tego bandziora uniewinni” – napisał publicysta Rafał Ziemkiewicz. Przypomniał w ten sposób, że niestety wielu sędziów łagodnie traktuje łamanie prawa przez radykalnych zwolenników opozycji, a niektórych z nich nawet wyróżnia wysokimi odszkodowaniami – zobacz TUTAJ Nie brakowało też pytań do Donalda Tuska. Czy szef PO potępi agresywne ataki wyborców opozycji?Zobacz także -> Wyborcy Tuska szczerze: PO dało nam też pokraść i zaapelował żeby się ogarnęli i nie rzucali w jadące samochody?” – zapytano na jednym z popularnych profili. Oceniono, że jeśli PO dalej będzie podburzać do używania siły, w końcu może dojść do tragedii.„Czymkolwiek ta dzicz rzuca w samochody, wszyscy powinni usłyszeć zarzuty” – podkreślił publicysta wpolityce.pl Wojciech Biedroń.Zobacz także: „Praca za seks”. Politycy PO uciekają przed pytaniami o aferę w Gorzowie „Zasłonięcie kierowcy pola widzenia mogło doprowadzić do wypadku” – zaznaczają internauci.Dariusz Matecki z fundacji Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu dodał, żecałe zajście i kibicowała napastnikowi.

Użytkownicy sieci zaznaczają, że takich aktów agresji zwolenników opozycji jest w ostatnim czasie coraz więcej.

Babcia Kasia atakuje policjantów, uczestnik Marszu Równości atakuje pracownika tvp pod siedzibą telewizji, a kolejny fanatyk Silnych Razem rzuca jajkami w kolumnę aut z Jarosławem Kaczyńskim w środku.. pic.twitter.com/FPtrulj7MO — Mateusz (@Gameover1926) July 25, 2022

Podważają sens ochrony Jarosława Kaczyńskiego, jednocześnie nakręcając spiralę agresji, a później mamy takie skutki, jak w Gnieznie. Nieprzypadkowo przeciwnicy Donalda Tuska nie zachowują się wobec niego w ten sposób, a zwolennicy owszem.https://t.co/ANf2ksDujb — Samuel Pereira (@SamPereira_) July 25, 2022

To jest chore, niebezpieczne i powinno być natychmiast ścigane z urzędu! Kamieniami w samochód prezesa @pisorgpl? W wy @Campus_Polska o @kurdejszatan piszecie ofiara hejtu???

No bez jaj! To jakaś totalna aberracja! Właśnie dlatego znowu przegracie wybory! pic.twitter.com/NoNiNx1m0Q — Bartosz Piekarski (@BartekPiekarsky) July 25, 2022

Nowy rodzaj DYKTAtury:

Wyzywa się dyktatora i nawet osoby postronne, które chciały go słuchać

Uderza się w dach samochodu dyktatora

Rzuca się w jego samochód kamieniami.

Zawsze można liczyć na odszkodowanie za 24 godzinne zatrzymanie. — Ufka (@ufka2) July 25, 2022

Odpowiedzialność karna. Chyba, że jakiś sędzia stwierdzi, że to forma wyrażania poglądów.



pic.twitter.com/q4TONvy0Ay — Jacek Ozdoba (@OzdobaJacek) July 25, 2022

Szef portalu tvp.info Samuel Pereira zauważył z kolei, żea zwolennicy szefa PO coraz częściej dopuszczają się agresji. Zdaniem dziennikarza to nie przypadek.„To jest chore, niebezpieczne i powinno być natychmiast ścigane z urzędu!” – piszą internauci, których zdaniem, symboliczny mandat za „nieobyczajny wybryk” to zdecydowanie za mała kara.Pojawiają się też opinie, że zdaniem opozycji Jarosław Kaczyński to dyktator, a tymczasem za ataki na jego samochód nie ponosi się prawie żadnej odpowiedzialności.za 24 godzinne zatrzymanie” – przypominają i powołują się na absurdalne decyzje wymiaru sprawiedliwości. Wiceminister Jacek Ozdoba również odniósł się do niezrozumiałych decyzji sędziów w podobnych sprawach.