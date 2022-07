Rosjanie zbombardowali zoo. Setki zwierząt zginęły lub uciekły do lasów

Ogród zoologiczny znajdował się w marcu w tzw. szarej strefie pomiędzy rosyjskimi najeźdźcami i ukraińskimi obrońcami. Wskutek ostrzałów zginęły setki naszych zwierząt, wiele innych uciekło i znalazło schronienie w pobliskich lasach lub na prywatnych podwórkach tych, którzy w okolicy zostali – mówi Ołeksandr Maszczenko, dyrektor położonego w podkijowskiej Jasnohorodce zoo.

Na terenie ogrodu można obecnie oglądać m.in. strusie, muflony, krowy szkockie, bawoły, lamy, kozły, sarny, wielbłądy, szopy i jeżozwierza. Wszystkie mieszkające w nim wcześniej alpaki zginęły w bombardowaniach.



– 6 marca przyjechał odział obrony terytorialnej. Powiedziano nam, że mamy dwie godziny na opuszczenie zoo. Nie mieliśmy czasu, żeby wywieźć zwierzęta – wspomina dyrektor ośrodka.





„Rosjanie bombardowali ogród celowo”

Maszczenko dodaje, że w czasie nieobecności pracowników zwierzęta były dokarmiane przez pozostających w okolicy mieszkańców. – Rosjanie bombardowali ogród celowo; ich drony latały nad tym terenem, więc doskonale widzieli, co się tu znajduje – tłumaczy mężczyzna, pokazując zbombardowany hangar, w którym trzymano siano i paszę dla zwierząt.W trakcie toczonych w obwodzie kijowskim walk zginęły setki zwierząt, a

Gdy pracownicy wrócili do zoo w kwietniu, jego teren usiany był ciałami ich podopiecznych. – Zabito ponad 160 strusi i około 80 zwierząt parzystokopytnych – mówi dyrektor ogrodu.





„Uciekło wiele strusi”

– Z zoo uciekło szczególnie wiele strusi; ludzie przygarniali je, opiekowali się nimi, a później – gdy okolicę wyzwolono – dzwonili do nas – wyjaśnia Maszczenko. –– dodaje. – Większość zwierząt udało nam się znaleźć w ciągu dwóch tygodni – podsumowuje.– W kwietniu, gdy mogliśmy wrócić, na wszelki wypadek zaczęliśmy ewakuować zwierzęta do bezpieczniejszych miejsc w innych częściach Ukrainy. Teraz wszystkie są już tutaj, w swoim domu – mówi Maszczenko. Kilka tygodniu po wyzwoleniu obwodu kijowskiego do Jasnohorodki zaczęto przywozić zwierzęta z innych rejonów Ukrainy.

Wskutek bombardowań zniszczono dziesiątki budynków gospodarczych, zagród dla zwierząt, hangar na paszę i siano oraz salę, w której urządzano zabawy i bankiety. Pracownicy ośrodka pracują nad usuwaniem zniszczeń, a wracający do swoich domów cywile coraz liczniej odwiedzają znajdujące się na obrzeżach Jasnohorodki zoo.



– Wszystko na razie robimy na własną rękę, chociaż myślę, że po wygranej będziemy mogli liczyć na wsparcie rządu – mówi dyrektor ogrodu.



Wstęp do ogrodu zoologicznego jest w czasie wojny bezpłatny. Kasy – w celu pokrycia kosztów jedzenia dla zwierząt – otwierane są jedynie w weekendy. – W lato potrzeby są trochę mniejsze; w zagrodach bujnie rośnie trawa, zwierzęta mają co jeść – tłumaczy Maszczenko.