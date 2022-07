Niebezpieczna pogoda we wtorek. IMGW ostrzega przed burzami z gradem

IMGW wydał we wtorek rano alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla kilku województw południowo-wschodniej części Polski. Synoptycy prognozują, że dziś jedynie na wschodzie kraju będzie upał powyżej 30 stopni.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz południowych powiatów województw mazowieckiego i łódzkiego.



Synoptycy w tych regionach prognozują burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie do 80 km/h. Miejscami wystąpi grad.



Ostrzeżenia obowiązują od godziny 10 do północy we wtorek.





Jaka pogoda we wtorek?

W dzień zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz

W centralnej i wschodniej Polsce burze z gradem

W burzach na południu opady do 35mm

Temp max od 23° na północy, ok 26° na zachodzie i w centrum do 32° na płd. wsch; nad morzem i w kotlinach około 20°

W burzach porywy do 75km/h#IMGW pic.twitter.com/La0dDm8Wvx — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 26, 2022

źródło: imgw, portal tvp.info

Synoptyk IMGW Ewa Łapińska przekazała, że we wtorek temperatura maksymalna wyniesie do 32 st. na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Mniej w centrum i na zachodzie – tam od 25 do 26 st. Najchłodniej będzie nad morzem i na Podhalu – w granicach 21-22 st.W pierwszej części nocy gdzieniegdzie przelotny deszcz i burze na wschodzie oraz południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze dużo przejaśnień – wskazała synoptyk IMGW Ewa Łapińska. Dodała, że nad morzem może spaść słaby, przelotny deszcz.Temperatura minimalna w nocy wyniesie 10-12 st. w centrum i na zachodzie kraju, zaś na południowym wschodzie 15-16 st. Wiatr słaby i umiarkowany - nad morzem porywisty. Porywy wiatru mogą wynieść 40 km/h, w burzach do 60 km/h.