Prehistoryczna ryba wyszła na ląd i… zmieniła zdanie

Prehistoryczny, rybokształtny czworonóg rozpoczął swą przygodę na lądzie, po pewnym czasie jednak wrócił do życia w wodzie – piszą naukowcy na łamach tygodnika „Nature”.

Nowo odkryta skamieniałość reprezentuje gatunek sprzed setek milionów lat (późny dewon), który ma cztery nogi i zarazem cechy świadczące o przystosowaniu do życia w wodzie. Badacze pod kierunkiem Neila H. Shubina z University of Chicago (USA) przypuszczają, że po wyjściu z wody i epizodzie życia w warunkach lądowych lub ziemnowodnych, zwierzęta te na powrót przystosowały się do życia wodnego.



Najbardziej znanym przykładem gatunku, który ilustruje wychodzenie zwierząt kręgowych na ląd, jest prawdopodobnie Tiktaalik roseae sprzed 375 mln lat. Był on rybą mięśniopłetwą, dorastającą do niecałych trzech metrów długości. Stanowił najprawdopodobniej formę przejściową między rybami i płazami. Jego anatomia odzwierciedla cechy charakterystyczne zarówno dla ryb, jak i płazów.



Najnowsze odkrycie paleontologów, kręgowiec Qikiqtania wakei, mierzył ok. 70 cm długości. Skamieniałość nie zachowała się w całości, niemniej przetrwały takie fragmenty szkieletu, jak górna i dolna szczęka, część kręgosłupa szyjnego, łuski i płetwa piersiowa wraz z kością ramieniową.

źródło: pap

Analiza tej kości dowodzi, że brak jej przyczepów mięśniowych, które umożliwiałyby chodzenie po lądzie. Zdaniem badaczy może to oznaczać, że gatunek wtórnie zaadaptował się do pływania.