Wyroki za „fabrykę trawki” na Śląsku

Czterech członków gangu zajmującego się produkcją i sprzedażą marihuany zostało skazanych na kary od dwóch do ponad czterech lat więzienia. Piątą osobę – kobietę związaną z jednym z podejrzanych, na 20 tys. zł grzywny. Grupa, którą rozbiły lubelskie „pezety” i CBŚP urządziła dwupoziomową plantację, na której rosło 2,4 tys. krzaków konopi.

– To była prawdziwa, bardzo nowoczesna fabryka marihuany. Samo wyposażenie plantacji mogło kosztować nawet 2 mln zł. Była wyposażona m.in. w profesjonalne systemy oświetlania, nawadniania, wentylacji, kontroli wilgotności i nawożenia, nadzorowane przez zsynchronizowany zestaw urządzeń monitorujących parametry wpływające na szybki wzrost roślin w celu uzyskania jak największej wydajności – tak policjanci CBŚP opowiadali o plantacji zlikwidowanej w lipcu 2017 r.



„Fabryka trawki” mieściła w budynku przemysłowym w miejscowości Chybie (powiat cieszyński). Plantacja zajmowała dwa piętra.



Jedno przeznaczono na „szkółkę” dla roślin, drugie – dla dojrzalszych okazów. W sumie rosło tam ponad 2,4 tys. krzaków.

Zdążyli sprzedać tylko 25 kg „trawki”

Aby uniknąć astronomicznych rachunków za prąd, plantatorzy zrobili nielegalne przyłącze energetyczne o mocy kilkunastu tysięcy volt, które wystarczyłoby do zaopatrzenia w energię wielu okolicznych domów. Dla których zresztą było ogromnym zagrożeniem.Podczas przeszukania zabezpieczono ponadto 65 kg gotowego suszu i 15 l oleju konopnego. Śledczy Lubelskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej ustalili, że zorganizowana grupa przestępcza działała od września 2016 do czerwca 2017 r.

W tym czasie gang zdołał wyprodukować ponad 90 kg marihuany o wartości ponad 1,5 mln. zł. Jednak przestępcy zdążyli sprzedać „tylko” ok. 25 kg „trawki”.



Na terenie plantacji funkcjonariusze zatrzymali 42-letniego Marka K. z Niemiec, organizatora nielegalnego procederu, i dwóch jego współpracowników – 35-letniego Marka F. z Bochni i 33-letniego Krzysztofa S. z Wisły.



Właśnie ci dwaj ostatni mężczyźni usłyszeli najsurowsze wyroki po trwającym ponad dwa lata procesie przed Sądem Okręgowym w Bielsku-Białej.





Wyroki na pomagierów szefa

Plantacja była tak urządzona, aby dawała jak najwięcej plonów (fot. CBŚP)

– Marek F. został skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i wytwarzanie znacznej ilości narkotyków na karę łączną 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, grzywnę w wysokości 60 tys. zł i nawiązkę na rzecz organizacji społecznej w wysokości 20 tys. zł – poinformował prok. Karol Borchólski z zespołu prasowego Prokuratury Krajowej.

Oskarżony o te same przestępstwa Krzysztof S. usłyszał wyrok czterech lat pozbawienia wolności, 30 tys. zł grzywny, obowiązek naprawienia szkody w wysokości 20 tys. zł i 10 tys. zł nawiązki.



Adam R., trzeci z oskarżonych, został skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, handel narkotykami, nielegalne posiadanie broni i przestępstwa karnoskarbowe – na karę łączną 3 lat i 8 miesięcy więzienia. Musi też zapłacić 25 tys. zł grzywny, 17,5 tys. zł nawiązki, a także równowartości korzyści uzyskanej z popełnienia przestępstwa w wysokości 172,2 tys. zł.



Czwarty członek grupy odpowiadał tylko za handel narkotykami. Decyzją sądu ma spędzić za kratami dwa lata i miesiąc, zapłacić 10 tys. zł grzywny i 21,6 tys. korzyści odniesionej z popełnionego przestępstwa oraz 5 tys. zł nawiązki. Podczas akcji przejęto 65 kg marihuany (fot. CBŚP)

Pozostali potraktowani łagodnie

źródło: portal tvp.info

Piątą osobę:Szef grupy odpowiadał w osobnym procesie. Prokurata nie ujawniła czy został już skazany.Śledztwo w sprawie gangu plantatorów prowadzili pod nadzorem lubelskich „pezetów” funkcjonariusze CBŚP z Chełma i Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej