Zełenski: Wojna gazowa Rosji z Europą to forma terroru

Wojna gazowa, którą Rosja prowadzi przeciwko Europie, jest formą terroru. Konieczny jest odwet, przekonywał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas tradycyjnego wieczornego przemówienia.

Kryzysy wywołane przez Rosję dotykają wszystkich na świecie i nikt nie będzie mógł stanąć z boku, gdy Rosja wywoła chaos na rynku żywności, na rynkach energii czy po prostu w stosunkach międzynarodowych, podkreślił ukraiński przywódca.











– Widzimy kolejne zagrożenie gazowe dla Europy. Wszystko to robi Rosja specjalnie po to, aby jak najbardziej utrudnić Europejczykom przygotowanie się do zimy. I to jest otwarta wojna gazowa, którą Rosja prowadzi przeciwko zjednoczonej Europie: tak właśnie należy ją postrzegać. Wszystko im jedno, co stanie się z ludźmi, jak będą cierpieć: z głodu z powodu blokowania portów, z zimowego chłodu i biedy albo z powodu okupacji. To tylko różne formy terroru – ocenił

Prezydent Ukrainy zaapelował o jak najszybsze przyjęcie ósmego pakietu sankcji wobec Rosji.



– Zróbcie wszystko, aby ograniczyć rosyjskie dochody nie tylko z gazu i ropy, ale także z pozostałego eksportu. Zerwijcie więzy handlowe z Rosją, bo każdy taki związek jest dla Rosji potencjalnym środkiem szantażu. I faktycznie należy to postrzegać jako zachętę do tego, by ósmy pakiet sankcji UE był znacznie bardziej restrykcyjny niż niedawno zatwierdzony siódmy – mówił.





Ósmy pakiet sankcji przeciw Rosji

Ósmy pakiet sankcyjny ma być przedstawiony po wakacjach. Wtedy zapewne omówiona zostanie propozycja Polski dotycząca nałożenia ceł na import rosyjskiej ropy płynącej rurociągiem Przyjaźń, z którego korzystają Węgry, Czechy i Słowacja i który został wyłączony z szóstego pakietu sankcji.We wtorek w Brukseli spotkają się ministrowie ds. energii państw Unii Europejskiej. Pilne spotkanie zwołały Czechy, kierujące w tym półroczu pracami Unii Europejskiej. Ministrowie przedyskutują przygotowania Wspólnoty na zimę w sektorze energetycznym.