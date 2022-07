Nie żyje kolejny z „Chłopców z ferajny”. Paul Sorvino miał 83 lata

Paul Sorvino znany m.in. z ról policjantów i gangsterów zmarł w wieku 83 lat. Popularność przyniósł mu udział m.in. w kultowym filmie „Chłopcy z ferajny”. Jaka była przyczyna śmierci aktora?

„Jestem całkowicie zdruzgotana. Odeszła miłość mojego życia i najwspanialszy człowiek, jaki kiedykolwiek żył. Mam złamane serce” – czytamy w poruszającym wpisie jego żony Dee Dee Sorvino na Twitterze.

I am completely devastated

The love of my life & the most wonderful man who has ever lived is gone . I am heartbroken ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/0wBSG3uTgD