Taśmy „Wyborczej”. „To żadna gazeta – trochę quasi partia, a trochę prywatna bezpieka” [WIDEO]

Z ujawnionego przez portal tvp.info nagrania wynika, że w „Gazecie Wyborczej” funkcjonuje zespół, który ma tropić prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka. – Tam jest kilka wątków, ale ten jest szczególnie oburzający, poprzez wymiar takiego personalnego ataku zgodnie z zasadą: dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie – ocenił w programie „Gość Wiadomości” Marcin Horała z PiS. Zdaniem Władysława Teofila Bartoszewskiego (PSL) osoby na „bardzo eksponowanych stanowiskach” zawsze mają wrogów, którzy im się przyglądają.

W poniedziałek na portalu tvp.info ujawniliśmy fragmenty nagrań z rozmowy, w której uczestniczyli przedstawiciele redakcji „Gazety Wyborczej” oraz wydawcy pisma – Agory.





Portal tvp.info ujawnia taśmy „Wyborczej”

Standardowe prześwietlanie osoby publicznej czy prywatna nagonka?

„Dajemy człowieka i macie coś znaleźć”

Zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” kierujący działem Kraj nadzoruje specjalny zespół do „tropienia Obajtka” – wynika z wypowiedzi wicenaczelnego pisma Bartosza Wielińskiego.Z nagraniami można zapoznać się w tym artykule –Temat ujawnionego nagrania był jednym z wątków poniedziałkowego wydania programu „Gość Wiadomości”. Poseł PSL Władysław Teofil Bartoszewski przypomniał, że w przeszłości także inny prezes Orlenu, Andrzej Modrzejewski, „został niesłusznie oskarżony, zwolniony z funkcji, później się okazało, że to była kompletna fikcja”.– Ale komuś zależało na tym stanowisku. Więc takie rzeczy się zdarzają w polskiej polityce i nie tylko polskiej – powiedział na antenie TVP Info, dodając przy tym, że osoby pełniące funkcje publiczne muszą się liczyć z krytyką i tym, że „wrogowie starają się uniemożliwić im pracę”.Z tą ostatnią tezą nie zgodził się wiceminister infrastruktury Marcin Horała z PiS.– To nie jest normalna rzecz, że to się wiąże z osobą publiczną. Tak rozumianych osób publicznych mamy co najmniej tysiąc, a akurat (atakowano - red.) tą jedną – bo nie wierzę, że mamy tysiąc takich zespołów śledczych – metodą prywatnej osobistej nagonki i to w czasie, kiedy miało to uderzać w strategiczne interesy państwa. To trzy elementy, które powodują, że ta sytuacja jest wyjątkowo oburzająca – podkreślił polityk.Bartoszewski argumentował, że w ostatnich kilkunastu latach mieliśmy wiele afer, które polegały na tym, że dziennikarze odkrywali coś poprzez stosowanie podsłuchów czy obserwacji. – Rządy upadały. W końcu afera Rywina doprowadziła do upadku rządu, bo ktoś został nagrany. Mieliśmy aferę w restauracji Sowa, mieliśmy inne afery – argumentował.Zdaniem Horały to jednak zupełnie inne sytuacje.– Toczyły się różne korupcyjne zabiegi wokół ustawy, coś realnie działo się realnie i dotyczyło spraw publicznych i powiedzmy, że zostało nagrane lub wykryte. Czym innym jest mechanizm odwrotny: czyli– prywatnego, osobistego, nieważne. Jest specjalna grupa śledcza, która taką nagonkę ma prowadzić – przekonywał wiceminister z PiS.Jego zdaniem