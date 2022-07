Walka z ogniem w Lubuskiem. Pożar 150 hektarów pszenicy

Blisko 100 strażaków brało udział w poniedziałek w gaszeniu ok. 250 ha pszenicy; według wstępnych szacunków mogło spłonąć nawet 150 ha uprawy – poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy lubuskiej PSP mł. bryg. Dariusz Szymura. Trwa dogaszanie.

Do pożaru doszło przed godziną 17 w powiecie strzelecko-drezdeneckim w miejscowości Tuczno.



W akcji gaszenia uprawy w kulminacyjnym momencie brało udział 20 zastępów straży pożarnej i pluton wsparcia z sąsiedniego województwa zachodniopomorskiego, w sumie od 80 do 100 strażaków. Media lokalne donoszą, że właściciel wstępnie wycenił straty na ok 3 mln zł.



– Pożar jest opanowany; trwa jego dogaszanie – przekazał mł. bryg. Dariusz Szymura. Dodał, że cały obszar uprawy miał ponad 200 hektarów, zaś według wstępnych szacunków wykonanych przy pomocy drona wynika, że mogło spłonąć nawet 150 hektarów uprawy.