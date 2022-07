„Tysiące martwych ryb przy kolektorze Trzaskowskiego”. Radny alarmuje

Warszawski brzeg Wisły w rejonie kolektora bielańskiego pełen jest śniętych ryb i raków – alarmuje stołeczny radny Marcin Korowaj. „Cały brzeg od kolektora bielańskiego jest usłany martwymi rybami, małżami i rakami. (...) Niektóre ryby to okazy po 40 cm. Cierpi cały ekosystem Wisły w otulinie cennych przyrodniczo rezerwatów” – przekazał radny. Sprawą zajmują się już odpowiednie służby.

W facebookowym wpisie radny Korowaj pisze o „tysiącach martwych ryb przy kolektorze Trzaskowskiego”. Chodzi o wylot kolektora burzowego na warszawskich Bielanach.



Podobne sytuacje miały miejsce w 2021 roku, a także w roku poprzednim – o czym pisaliśmy m.in. w tym artykule.





Niektóre ryby mają nawet 40 cm

Wiceminister środowiska: To samo miejsce co rok temu

Jak zaznacza Korowaj, na zdjęciach przesłanych mu przez wędkarzy widać tysiące śniętych ryb. – To aktualne zdjęcia – zapewnił.W jego opinii w tym przypadku nie można mówić o „przydusze” (znaczne zmniejszenie ilości tlenu w wodzie zbiornika wodnego lub jego części – red.), bo weekend w stolicy był chłodny z opadami deszczu.– Wędkarze powiedzieli mi, że przyducha działa na małe ryby, a te większe, silniejsze przeżywają. A na zdjęciach widać duże ryby, nawet takie 40 centymetrowe – powiedział radny Korowaj.Zdjęcia opublikował na Facebooku.„Proszę o udostępnienie wiadomości, tylko tak możemy walczyć z bezdusznością urzędniczą. Sprawa została dzisiaj już zgłoszona do Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Białołęka, jest wyjaśniana przez odpowiednie służby” – czytamy we wpisie radnego.– Na miejscu przeprowadzono kontrolę. To jest to samo miejsce, gdzie rok temu występował problem śniętych ryb. Wstępnie trudne jest określić, jaka jest przyczyna, dopóki nie będzie weryfikacji stanu wody oraz dodatkowych analiz przeprowadzonych przez ekspertów – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Podkreślił jednak, że trzeba poczekać na wyniki badań laboratoryjnych.