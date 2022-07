Ataki na działaczy i zwolenników PiS. „Jedną z organizatorek była działaczka PO”

To smutne, że Platforma Obywatelska uważa, iż odzyska władzę dopuszczając się agresywnych i wulgarnych zachowań – ocenia rzecznik PiS. Radosław Fogiel skomentował w ten sposób ataki na działaczy i zwolenników PiS podczas weekendowych spotkań z prezesem partii Jarosławem Kaczyńskim w Wielkopolsce.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotykał się w weekend z wyborcami w Wielkopolsce. Przed lokalem w Kórniku, gdzie odbywało się jedno ze spotkań, zebrali się protestujący.



W sieci pojawiły się nagrania, na których widać grupę manifestujących. Słychać krzyki w kierunku prezesa PiS: „będziesz siedział”, „j***ć PiS”, „wyp***dalać”. Kolumnę samochodów z opuszczającym budynek prezesem PiS ochraniali policjanci.



– Informacje dostępne publicznie w mediach społecznościowych wskazują, że jedną z organizatorek manifestacji, której uczestnicy byli agresywni i wykrzykiwali wulgarne hasła, była lokalna działaczka PO – powiedział w poniedziałek rzecznik PiS Radosław Fogiel, odnosząc się do wydarzeń z Wielkopolski.



Radna KO chciała walczyć z hejtem. Wrzeszczy do Kaczyńskiego „wypier***" [WIDEO]

– Były także przypadki zastraszania zwykłych obywateli, którzy chcieli pójść na spotkanie z prezesem Kaczyńskim, dochodziło do opluwania i wyzywania w najbardziej wulgarny sposób – dodał polityk PiS. – To smutne, że Platforma Obywatelska uważa, że odzyska władzę przyzwalając na tego typu agresywne i niedopuszczalne w demokracji zachowania – ocenił rzecznik partii rządzącej.

źródło: PAP, portal tvp.info

W poniedziałek zdarzenia, który mówił w Polskim Radiu 24, że ataki na działaczy i zwolenników PiS podczas weekendowego spotkania prezesa PiS w Kórniku, to zjawisko, które „ma na celu destabilizować sytuację polityczną w Polsce”.