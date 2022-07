Sylwetki kobiet i osób transseksualnych na znakach drogowych

W ramach promowania równości w przestrzeni publicznej władze w Izraelu pracują nad uwzględnieniem wszystkich płci na znakach drogowych – poinformował w poniedziałek portal ynetnews.com.

Izraelskie Ministerstwo Transportu i Bezpieczeństwa Drogowego bada możliwość ukazywania kobiecych sylwetek na znakach drogowych, co ma promować równość wszystkich płci – powiedzieli jego urzędnicy.



Pracownicy ministerstwa przeprowadzili w tej sprawie kilka konsultacji z przedstawicielami policji oraz uczelni artystycznej Bezalel Academy of Arts and Design, której studenci mają zaprojektować nowe znaki. Obecne znaki drogowe pochodzą z lat 60. ubiegłego stulecia.



Urzędnicy twierdzą, że proces ten zajmie dużo czasu, ponieważ zmiana oznakowania dróg wymagałaby wprowadzenia wielu nowych ustaw. Urzędnik prowadzący projekt jest jednak zdania, że zróżnicowanie płci w oznakowaniu dróg jest częścią szerszego planu promowania równości płci w przestrzeni publicznej. – Znaki są językiem i ważne jest, aby nikogo nie wykluczały. Kobiety są dziś wykluczone z przestrzeni publicznej, dlatego podejmujemy kroki, aby zróżnicować znaki i umieścić na nich wizerunkami kobiet, a nawet osób transseksualnych – powiedział oficjel.



Izrael nie będzie pionierem w tej dziedzinie. Zróżnicowane płciowo znaki są już między innymi na drogach Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Kanady, Nowej Zelandii, Australii i Indii.

źródło: pap

Jak na razie Ministerstwo Transportu i Bezpieczeństwa Drogowego nie zdecydowało jeszcze, które znaki zostaną zmienione, ale wiadomo, że wybór będzie dotyczył niewielkiej liczby znaków z wizerunkiem mężczyzny: np. znaku oznaczającego przejście dla pieszych. Nie sprecyzowano również, jak graficznie oddana