Atak drona na cerkiew w Syrii. Jest ofiara śmiertelna [WIDEO]

Co najmniej jedna osoba zginęła w niedzielę w ataku drona na uczestników uroczystości poświęcenia nowej cerkwi w As-Sukajlabijja w syryjskiej prowincji Hama. Dwanaście innych osób zostało rannych - podała oficjalna syryjska agencja informacyjna SANA.

W mediach społecznościowych krąży nagranie wideo z ataku. Widać na nim wybuch, do którego doszło pomiędzy nowym kościołem Hagia Sophia a namiotem wzniesionym przed świątynią oraz uciekających w popłochu ludzi.

