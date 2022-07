Nie żyje Petro Hrudzewycz – Ukrainiec, który walczył o polski krzyż

Nie żyje Petro Hrudzewycz. Ukrainiec z inicjatywy Instytutu Pileckiego został w ubiegłym roku oznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę medalem Virtus Et Fraternitas. Zmarł 22 lipca – poinformował Instytut.

Petro Hrudzewycz urodził się w 1939 roku w Dytiatynie, obecnie leżącym w obwodzie iwanofrankiwskim, zaś przed II wojną światową w powiecie rohatyńskim województwa stanisławowskiego II Rzeczypospolitej. Nieopodal miejscowości znajdował się cmentarz wojenny, na którym pochowano 97 żołnierzy Wojska Polskiego poległych w bitwie pod Dytiatynem 16 września 1920 roku, zwanej Polskimi Termopilami. Cmentarz został zniszczony w latach powojennych przez władze sowieckie, ale nie udało im się przewrócić masywnego, żelaznego krzyża nagrobnego.



Ponowna próba została podjęta dopiero w 1986 roku. Kiedy krzyż został przewrócony przez zwiezionych na miejsce więźniów kryminalnych. Hrudzewycz jako kierowca ciężarówki otrzymał od lokalnych działaczy Komunistycznej Partii Ukrainy polecenie wywiezienia krzyża do lasu albo do rzeki. Odmówił słowami: „Ja polskiego krzyża nigdzie nie wywiozę. Ani do rzeki, ani do lasu”.



Poniósł za to karę dyscyplinarną: został przymusowo wyznaczony do dodatkowej pracy polegającej na rozwożeniu stulitrowych baniek mleka, które musiał samodzielnie dźwigać na pakę ciężarówki. Doznał przy tym rozległego urazu kręgosłupa, będącego przyczyną jego trwałego kalectwa.



2 czerwca 2021 roku Ukrainiec został odznaczony Medalem Virtus et Fraternitas przez prezydenta Andrzeja Dudę w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

22 lipca zmarł Petro Hrudzewycz, z inicjatywy @InstPileckiego odznaczony w 2021 przez @prezydentpl medalem #VirtusEtFraternitas. W imieniu prof. @MagdalenaGawin1 i całego Instytutu pragniemy złożyć najszczersze kondolencje na ręce córki Pana Petra oraz całej Jego rodziny. pic.twitter.com/Opdc6eVrOb — Instytut Pileckiego (@InstPileckiego) July 25, 2022

#wieszwiecej Polub nas