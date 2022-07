Gazprom wstrzymuje kolejną turbinę i ogranicza przesył gazu do Europy

Rosyjski koncern Gazprom poinformował w poniedziałek, że od 27 lipca wstrzymuje pracę jeszcze jednej turbiny w gazociągu Nord Stream 1. Będzie to skutkowało kolejnym ograniczeniem przesyłu gazu do Europy Zachodniej. Jaki powód podano tym razem?

Według Gazpromu wstrzymanie pracy turbiny spowodowane jest... pracami konserwacyjnymi.





Nord Stream będzie pracować tylko na 20 proc. mocy

Turboafera z sankcjami w tle

Zależny od Kremla koncern podał, żeod godziny 4.00 czasu GMT (6.00 czasu polskiego) w dniu 27 lipca.To oznacza, że„Rosyjski koncern gazowy Gazprom nie ma żadnego powodu, by wprowadzić w życie ogłoszone od środy nowe ograniczenia w dostawach rosyjskiego gazu do Europy gazociągiem Nord Stream. Według naszych informacji nie ma technicznych powodów, aby ograniczać przesył” – oświadczyło niemieckie ministerstwo gospodarki, cytowane przez agencję AFP.Także w poniedziałek Gazprom oświadczył, że otrzymał dokumenty od Siemens Energy oraz Kanady, dotyczące, ale dodał, że nadal są problemy z dostarczeniem jej do Rosji.„Gazprom przestudiował dokumenty, ale trzeba przyznać, że nie usuwają one wcześniej zidentyfikowanych zagrożeń i stawiają dodatkowe pytania” – napisano w oświadczeniu koncernu. Dodano w nim, że „nadal pozostają otwarte pytania Gazpromu dotyczące sankcji UE i Wielkiej Brytanii, na które odpowiedź jest ważna dla dostawy turbiny do Rosji i pilnego remontu innych silników turbin gazowych dla tłoczni Portowaja”.