Czescy policjanci w ferrari. Ścigają piratów drogowych i złodziei aut [WIDEO]

Służyło przestępcom, a teraz będzie odwrotnie – posłuży w walce z przestępcami. Policyjne ferrari ściga od dziś piratów drogowych w Czechach.

Pod maską 558 koni. Niecałe 3,5 sekundy do setki. Prędkość maksymalna: 326 kilometrów na godzinę. Przebieg: 2 tysiące kilometrów. Czeska policja pochwaliła się najnowszym radiowozem w mediach społecznościowych.



11-letnie ferrari F 142-458 Italia kosztowało 340 tysięcy koron, czyli około 65 tysięcy złotych, bo tyle wydano na dostosowanie go do potrzeb drogówki. Auto zostało wcześniej zarekwirowane jako pochodzące z przestępstwa.



„Kiedyś służyło przestępcom, teraz będzie pomagać i chronić” – napisała czeska policja, nawiązując do swojego hasła. Ferrari ma być wykorzystywane głównie w pościgach za piratami drogowymi i złodziejami samochodów oraz w walce z nielegalnymi wyścigami. Będzie też pojawiać się na legalnie organizowanych zlotach tuningowych.





Dříve sloužilo zločincům, teď bude pomáhat a chránit. Ode dneška můžete na silnicích spatřit policejní Ferrari. Jde o majetek pocházející z trestné činnosti a policisté jej budou využívat ke speciálním účelům. Více v TZ 👉 https://t.co/wTt0FkJrKR pic.twitter.com/KEzMgqqOlq — Policie ČR (@PolicieCZ) July 25, 2022

źródło: pap

Jak poinformowali czescy policjanci, w ubiegłym roku zarekwirowano blisko 900 samochodów. Większość z nich jest potem sprzedawana, a pozyskane pieniądze pokrywają szkody wyrządzone przez sprawców.