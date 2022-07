Gen. Różański potwierdza ustalenia portalu tvp.info. „Nie przyznałem się do zarzutów”

Generał Mirosław Różański po publikacji portalu tvp.info potwierdził w oświadczeniu fakt postawienia mu zarzutów. Były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych zabrał głos w mediach społecznościowych. W śledztwie chodzi o wyprowadzenie milionów złotych do prywatnego stowarzyszenia.

Jak ujawniliśmy w poniedziałek, były dowódca i generał broni rezerwy Wojska Polskiego Mirosław Różański usłyszał zarzuty niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień. Według naszych ustaleń, chodzi o wyprowadzenie do prywatnego Wojskowego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego SWAT ponad 7,5 mln zł.



Sprawa dotyczy organizacji pokazów lotniczych w ramach Międzynarodowych Pokazów Lotniczych „Air Show” w Radomiu w latach 2011-2015 – mówiła nam rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz, o czym więcej pisaliśmy w tym artykule.





Doradca Hołowni z zarzutami

Oświadczenie gen. Różańskiego

W poniedziałek po południu do naszej publikacji odniósł się gen. Różański, obecnie doradca Polski 2050 Szymona Hołowni. W oświadczeniu na Twitterze stwierdził, że zawarte w tekście informacje są nieprawdziwe i jednocześnie przyznał, że usłyszał zarzuty.„W związku z pojawieniem się artykułu prasowego na portalu tvp.info dotyczącego postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych informuję, że nie przyznałem się do stawianych mi zarzutów” – napisał były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych.Dalej ocenił, że zarzuty „dotyczące czynów rzekomo popełnionych w 2015 roku, stanowią retorsje za moje publiczne wystąpienia, w których wielokrotnie nie szczędziłem krytyki podejmowanym decyzjom politycznym dotyczącym obronności państwa”.„Postawione zarzuty są związane z bieżącą polityką Ministerstwa Obrony Narodowej i nie prowadzą do osiągnięcia kodeksowych celów postępowania przygotowawczego” – dodał gen. Różański.Według naszych ustaleń, w tym samym śledztwie w kwietniu 2019 roku Żandarmeria Wojskowa zatrzymała byłego dowódcę rodzajów sił zbrojnych generała broni Lecha M., płk. Dariusza M. – szefa Oddziału Ekonomiczno-Finansowego Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz płk. rez. Ryszarda P.