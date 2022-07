Uczyli chłopca pisać „wypie****”. Rzecznik Praw Dziecka komentuje

Podczas protestu opozycji w Gnieźnie opiekunowie instruowali dziecko, jak ma zapisać antyrządowe przekleństwa. Zapytany o sprawę Rzecznik Praw Dziecka przypomina sytuację, gdy dumny ojciec pokazał w internecie, jak jego 4-letni syn wyzywa przed telewizorem jednego z polityków. – Przystąpiłem do tamtej sprawy i ojciec przepraszał za to przed sądem – przypomina. W rozmowie z portalem tvp.info podkreśla, że w takich sytuacjach należy reagować, bo inaczej ci dorośli są przekonani, że wszystko jest w porządku.

– Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie – mówi w rozmowie z nami Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak cytując poetę. Podkreśla, że jeśli dzisiaj uczymy młodych, iż bycie wulgarnym i agresywnym jest wskazane, to nasza przyszłość będzie niestety pełna przemocy.



W sieci od weekendu krąży bowiem nagranie z Gniezna. „Facet z petem w ustach »uczy« dziecko jak ma napisać przekleństwo. Gwiazdki mu liczy, aby się zgadzały. Przerażajace!” – czytamy w opisie filmu, na którym widać to zdarzenie.



Gdy kilkulatek odwraca się, na jego banerze faktycznie można zobaczyć wulgarne hasło – rozpowszechniane przez opozycję od czasu Strajków Kobiet.



Rzecznik Praw Dziecka ocenia, że „wyjątkowa agresja i wykorzystywanie dzieci do działań politycznych” ma niestety często miejsce w wykonaniu środowisk, które „najgłośniej krzyczą o demokracji i prawach człowieka”.



– To jest obłuda, jeśli nie głupota. Zostawcie dzieci w spokoju i nie dopuszczajcie się demoralizacji – apeluje.

Niechlubne dziedzictwo Marty Lempart

Jak mówi Mikołaj Pawlak, ostatnie dwa lata to niestety „ewidentne wzmocnienie tego typu działań i wykorzystywania dzieci”.– zaznacza. Dodaje, że kiedyś za wulgarne hasła trafiało się przed sąd i podejmowane były zagadnienia ujętej w konstytucji „demoralizacji”. Teraz te same bluźnierstwa uważa się za dopuszczalne.

– A były tego typu sprawy również u mnie w biurze. Pewien ojciec nagrywał 4-letniego synka stojącego przed telewizorem i bluzgającego w kierunku jednego z polityków. Nie chodziło tam o nikogo z partii rządzącej. Przystąpiłem do tej sprawy sądowej i ojciec przepraszał za to przed sądem. Po pierwsze, że uczył takich słów, a po drugie, że puścił to w sieć jako zdobycz swojego wychowania – mówi Pawlak.



Rzecznik Praw Dziecka przyznaje, że „liczba tych spraw niestety wzrasta”.



– Pamiętam też marsze tęczowo-piorunowe, na których tego typu wulgaryzmy pojawiały się u dzieci. Po mojej medialnej interwencji następnego dnia liczba dzieci drastycznie tam spadła, bo dostrzeżono, że dochodzi do przesady – wspomina.

W konstytucji wyraźny zakaz demoralizacji

Mikołaj Pawlak ma nadzieje, że również i tym razem niektóre środowiska poniosły emocje, ale „te gorące głowy trochę się schłodzą”.

– To niedopuszczalny przejaw demoralizacji. W konstytucji, na którą te środowiska tak często się powołują, w Ustawie o prawach dziecka i w Konwencji o prawach dziecka jest zapisane, że należy chronić dzieci przed demoralizacją – przypomina.



W rozmowie z portalem tvp.info Rzecznik Praw Dziecka ocenia, że gdy widzimy takie zachowanie jak w Gnieźnie, należy reagować.



– Brak działań sprawia, że tego typu zjawiska postępują. Ludzie uznają, że tak można i widocznie trzeba im przypomnieć, że tak nie wolno. Nie mieści się to w żadnym zakresie dobrego wychowania ani przekazywania wiedzy – podkreśla.



Pawlak apeluje, by pamiętać, że każdy ma prawo do własnych poglądów czy wiary, ale dzieci zawsze warto wychowywać w wartościach pozytywnych, a nie poprzez rzucanie bluzgami. – Nie ważne, czy jesteśmy na jakimkolwiek wiecu, czy nawet w domu – podsumowuje.