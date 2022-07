Francja. Pociąg stał w palącym słońcu trzy godziny. Uwięzieni podróżni mdleli

Po raz drugi w ciągu zaledwie kilku dni podróżni pociągu firmy Thalys zostali uwięzieni na wiele godzin bez klimatyzacji, informuje dziennik „Het Laatste Nieuws”. W niedzielę pociąg TGV (szybka kolej) jadący z Disneylandu niedaleko Paryża do Brukseli utknął w północnej Francji w palącym słońcu.

Z powodu problemów z brakiem prądu pociąg z około 300 pasażerami utknął w niedzielę w departamencie La Somme na północy Francji około godziny 17. Pasażerowie nie mogli opuścić pociągu przez trzy godziny, informuje „HLN”.



Rzecznik przewoźnika powiedział dziennikowi, że drzwi pociągu były otwarte i pasażerom podawano wodę. Z relacji holenderskiego portalu RTL Nieuws wynika jednak, że drzwi udało się otworzyć dopiero po dwóch godzinach.



Ze względu na wysoką temperaturę kilka osób zasłabło i konieczne było wezwanie ratunkowego helikoptera. „HLN” informuje, że ostatecznie nikt nie trafił do szpitala.



Około godziny 21 wszyscy pasażerowie zostali zabrani zastępczym pociągiem do Brukseli, gdzie część z nich musiała spędzić noc, ze względu na brak połączeń do innych miast.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

To kolejne kłopoty przewoźnika. W ubiegłym tygodniu kilkaset osób zostało uwięzionych na kilka godzin na podparyskiej stacji Saint-Denis w pociągu relacji Paryż-Amsterdam z zepsutą klimatyzacją, podczas gdyCelsjusza. W pociągu zrobiło się tak gorąco, że zdesperowani pasażerowie wybijali szyby w oknach wagonów.