Prognoza na ostatni tydzień lipca. Synoptycy mówią, czego się spodziewać

Ostatni tydzień lipca zapowiada się ciepły, lecz ze zmienną pogodą – wynika z siedmiodniowej prognozy pogody, przygotowanej przez IMGW. Jak wskazują synoptycy, słońce zasłaniać będą chmury dające przelotne opady deszczu, a w wielu miejscach burze oraz grad. Czego spodziewać się w kolejnych dniach?

Poniedziałek – początek tygodnia rozpocznie się słoneczną pogodą. Jedynie na północnym zachodzie kraju w godzinach popołudniowych niebo przykryją chmury. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 do 26 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, miejscami nad morzem oraz na Podhalu, około 30 w centrum i na południu do 32, 34 stopni na zachodzie. Wiatr na wschodzie będzie słaby, zmienny, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, na Pomorzu popołudniu w porywach do 55 km/h, z kierunków południowych.





Nadciąga ochłodzenie

Źródło: IMGW-PIB

#wieszwiecej Polub nas

Wakacje nad morzem? Tam znów najchłodniej

Z prognozywynika, że w nocy z poniedziałku na wtorek iod zachodu kraju przemieszczać się będzie. Najgroźniejszych zjawisk należy się spodziewać w ciągu dnia we wschodniej, centralnej i południowej części kraju. Burzom towarzyszyć będą opady deszczu do około 30 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h.Najwyższa temperatura prognozowana jest we wschodniej części kraju, gdzie front i ochłodzenie dotrą najpóźniej – na krańcach wschodnich Lubelszczyzny i Podkarpacia temperatura osiągnie od 30 do 32 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze temperatura maksymalna wyniesie od 26 do 29 stopni, chłodniej będzie na Pomorzu i w rejonach podgórskich – od 22 do 25; najchłodniej nad morzem – około 20 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich, jedynie na wschodzie kraju początkowo z kierunków południowych.i choć w wielu miejscach spadnie jeszcze przelotny deszcz to nie zabraknie też dłuższych okresów ze słońcem. Temperatura maksymalna od 20, 23 stopni na północy, około 25 na zachodzie i w centrum do 28, 30 kresek na Podkarpaciu; chłodniej nad morzem – około 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni i północno-zachodni.w przeważającej części kraju pogodny, jedynie na północy okresami zachmurzenie wzrośnie do dużego i miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 do 25 stopni, cieplej na południu – około 27, a na Podkarpaciu do 30 stopni; chłodniej nad morzem, około 18 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, północno-zachodni i północny.

Piątek na wschodzie i północy kraju z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, na południu i zachodzie zachmurzenie wzrośnie do dużego i wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 23, 25 stopni na północnym wschodzie, około 27 w centrum do około 30 na południu i zachodzie; nad morzem miejscami około 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.





Weekend z większymi opadami

źródło: IMGW, portal tvp.info

zapowiada się bardziej deszczowa. Dominować będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, z wyjątkiem Pomorza wystąpią przelotne opady deszczu, miejscami burze oraz grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 do 30 stopni, jedynie nad morzem, na Podhalu oraz na Mazowszu i Lubelszczyźnie około 23. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, na północy kraju z kierunków wschodnich, na południu z kierunków zachodnich, w czasie burz w porywach do 70 km/h.ciepła, a miejscami nawet upalna. Dominować będzie zachmurzenie umiarkowane, jedynie na wschodzie kraju okresami będzie ono duże i tam wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 27 do 31 stopni Celsjusza, jedynie na Podlasiu około 24 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.