Politico o problemie narodowościowym w EBC. „Zdominowany przez Niemców”

Europejski Bank Centralny w czasie kryzysu związanego z epidemią i wojną na Ukrainie pełni jeszcze ważniejszą funkcję niż zazwyczaj. Tymczasem portal Politico przyznaje, że tam również nadreprezentację mają Niemcy i Włosi, a małe państwa są niemal zupełnie odsunięte od procesu decyzyjnego.

Portal powołuje się na nieznane badanie komitetu pracowniczego EBC. Z dokumentu wynika, że aż 17 departamentów banku jest zdominowanych przez Niemców, a pięć przez Włochów.



Zobacz także -> Jak wyglądało polowanie „GW” na Obajtka. „PT” publikuje kalendarium



Dochodzi do tego, że w danych zespołach zamiast po angielsku, mówi się po niemiecku lub włosku, a część pracowników podobno nie ma nawet pojęcia, czego dotyczy dane spotkanie.



Przekładać się ma to również na proces decyzyjny, bo często co najmniej trzech menedżerów jest tej samej narodowości.



Zobacz także -> Scholz chce unijnego superpaństwa. „Niemcy przejmą odpowiedzialność za Europę”



Politico zaznacza, że nawet szefowa EBC Christine Lagarde (pochodząca z Francji) wielokrotnie alarmowała, jakie zagrożenia niesie za sobą brak różnorodności narodowościowej. Działania banku narażone są wówczas na faworyzowanie jakiegoś krajowego systemu bankowego, a zatracają perspektywę dobra całości systemu strefy euro.



„Na przykład kluczowy wydział ekonomiczny jest de facto pod wspólną kontrolą Niemiec i Włoch, z siedmioma niemieckimi menedżerami (47 procent) i trzema włoskimi (20 proc.). Polityka pieniężna jest pod ścisłą kontrolą Niemiec – z pięcioma menedżerami (63 proc.) podczas gdy Włosi dominują w bankach systemowych i międzynarodowych z ośmioma menedżerami (32 proc.). Również pod wspólną niemiecko-włoską kontrolą znajduje się np. komunikacja i badania” – zaalarmowano.