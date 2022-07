Trzaskowski przez Tuska nie dostanie pieniędzy z Niemiec

Rafał Trzaskowski chciał, aby Fundacja Adenauera ponownie finansowała Campus Polska. Okazało się jednak, że nie otrzyma żadnych pieniędzy. Jak twierdzi serwis wprost.pl, stoi za tym Donald Tusk.

Niedawno jeden z polityków opozycji został zapytany przez Wprost.pl, czy Campus Polska Przyszłości organizowany przez Trzaskowskiego będzie większym wydarzeniem niż „Meet Up” Donalda Tuska.



– TVN24 będzie relacjonował Campus tylko wtedy, kiedy Tusk na niego przyjedzie – odpowiedział polityk z otoczenia lidera PO.



Kilka dni temu Wprost.pl pisało, że konflikt między politykami się zaostrza. Lider Platformy Obywatelskiej ponoć namawiał sponsorów do wycofania się ze wsparcia Campusu Trzaskowskiego.



– Szef PO najwyraźniej jest zazdrosny o imprezę prezydenta Warszawy i nie chce, żeby Campus, który odbędzie się pod koniec sierpnia, znowu był udany. Nic zatem dziwnego, że Trzaskowski ma o to do niego żal – mówi anonimowy polityk opozycji w rozmowie z portalem.



Teraz portal opisuje, że Rafał Trzaskowski chciał uzyskać finansowanie od Fundacji Adenauera na swój Campus jak rok temu. Spotkało go jednak rozczarowanie.

– Organizatorzy Campusu poszli po pieniądze do Fundacji Adenauera, tak jak przed rokiem. Na co mieli usłyszeć od Niemców: jaka kasa? Jaki Campus? Była u nas pani posłanka Platformy, która rok temu zabiegała o pieniądze na Campus i powiedziała, że żadnego Campusu już nie będzie. I chce pieniądze na MeetUp – powiedział rozmówca wprost.pl.



Walka między obozem Tuska a Trzaskowskiego zaostrza się.



Prezydent Warszawy miał usłyszeć od Marcina Kierwińskiego, że nie dostanie od PO żadnych pieniędzy na kampanię prezydencką w stolicy.



Rafał Trzaskowski w odpowiedzi odebrał burmistrzom dzielnic pełnomocnictwa do zatrudniania pracowników. Pokrzywdzeni zostali głównie samorządowcy PO.