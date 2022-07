Porwanie dziewczynki w Poznaniu. Nastolatek gwałcił, matka filmowała

Sąd aresztował dziś 39-letnią Paulinę K. i 17-letniego Alana O., którzy porwali, torturowali i gwałcili ze szczególnym okrucieństwem 14-letnią dziewczynkę z Poznania. Motywem ich działania był dług za e-papierosa w wysokości 20 zł. Na jaw wychodzą nowe, szokujące szczegóły tej sprawy. Kiedy nastolatek gwałcił porwaną, wszystko nagrywała 39-latka.

Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w piątek po południu; matka dziewczynki zgłosiła się na komisariat i powiedziała, że jej córka została zabrana samochodem spod jednego z marketów znajdujących się na osiedlu Przyjaźni, na poznańskich Winogradach. Po około dwóch godzinach poszukiwań 14-latkę odnaleziono w Złotnikach koło Poznania.



Dziewczynka była maltretowana: miała częściowo ogolone włosy na głowie, zgolone brwi, była przypalana papierosem, rozbierana, zmuszana do innej czynności seksualnej. Trafiła do szpitala.





Okoliczności porwania nastolatki

Dziś poznański sąd aresztował dwoje z pięciorga sprawców porwania uprowadzenia i pozbawienia wolności, orazW areszcie na proces poczeka 39-letnia Paulina K. i 17-letni Alan O. Pozostali sprawcy – dwie dziewczynki i chłopak w wieku 13 i 14 lat, którzy także uczestniczyli w tym zdarzeniu, zostali odizolowani, przebywają w schroniskach dla nieletnich; decyzję o ich dalszym losie podejmie sąd rodzinny.

Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Łukasz Wawrzyniak, kobiecie i 17-latkowi przedstawiono zarzuty m.in. uprowadzenia i pozbawienia wolności małoletniej oraz zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem i utrwalania treści pornograficznych z przebiegu tego zdarzenia. Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności.



– Podejrzani składali wyjaśnienia. 17-latek przyznał się, opisał przebieg zdarzenia. Kobieta także opisała przebieg zdarzenia, oświadczyła, że się nie przyznaje, ale z treści tych wyjaśnień wynika, że częściowo się do tych zarzutów przyznaje – relacjonował rzecznik.



Jak wynika z ustaleń śledztwa, kiedy jeden z nastolatków gwałcił dziewczynkę, wszystko nagrywała 39-latka, a pozostała część grupy przytrzymywała ofiarę.

Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, całe porwanie było zaplanowane, a dorosła kobieta – matka uczestniczącej w porwaniu 13-latki – wymyśliła uprowadzenie. Podczas przesłuchania kobieta powiedziała, że „chciała ukarać pokrzywdzoną”.



Według gazety to właśnie 39-latka zmusiła 14-latkę do wejścia do samochodu. „Następnie odjechała nim. Po drodze do Złotnik porywacze zatrzymali się jednak przy sklepie. Kupili w nim golarkę do włosów, której potem użyli do zgolenia brwi i części głowy” – czytamy.



Jak informowała prokuratura, motywem działania sprawców porwania był rzekomy dług za e-papierosa – 20 zł.



– Córka podejrzanej domagała się zwrotu tych pieniędzy. Dodatkowo podejrzana podczas składania wyjaśnień oświadczyła, że chciała też ukarać tę pokrzywdzoną dziewczynką – a to ukaranie miało – według podejrzanej – wynikać z tego, że ta pokrzywdzona dziewczynka nazwała podejrzaną w sposób wulgarny – powiedział prokurator.