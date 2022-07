Jak wyglądało polowanie „GW” na Obajtka. „PT” publikuje kalendarium

Agora, TVN i Ringier Axel Springer Polska regularnie publikują treści stawiające prezesa Orlenu Daniela Obajtka w negatywnym świetle. „Ataki te są ściśle powiązane z kluczowymi działaniami inwestycyjnymi i rozwojowymi prowadzonymi przez spółkę” – zauważa „Polska Times”. Przywołując konkretne przykłady pokazano, że wiele materiałów zbiegało się czasowo z decyzjami dotyczącymi tworzenia koncernu multienergetycznego.

– Połączenie Orlenu z Lotosem nie ma nic wspólnego z prywatyzacją; łącząc dwie firmy, budujemy stabilny koncern multienergetyczny, który będzie rozwijał polską gospodarkę – wyjaśniał wielokrotnie prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.



Wszystkie te tłumaczenia spotykają się jednak z ostrą reakcją części redakcji.



Zobacz także: Co wpływa na cenę benzyny? Obajtek wymienił sześć punktów



„W okresie od lutego 2021 r. do maja 2022 r. – jak wykazały analizy – opublikowano 16 859 materiałów o negatywnym wydźwięku, których wskaźnik dotarcia przekazu wyniósł ponad 1,1 mld (wskaźnik pozwala oszacować realną liczbę kontaktów z pojedynczą publikacją)” – pisze „Polska Times”.



Szacuje się, że wartość tych działań propagandowych sięga ponad 240 mln zł (ekwiwalent reklamowy).

#wieszwiecej Polub nas

Gdy o strukturze nowego koncernu informował zimą 2021 r. Jacek Sasin, wspomniane media opisywały sprawy majątkowe Daniela Obajtka i obarczały Orlen winą za rosnące ceny paliw. Wiosną Orlen i ministerstwo aktywów państwowych podpisały porozumienie ws. struktury nowego koncernu, a w mediach zaczęto akcentować jakoby Sasin był „promotorem” Obajtka. Z kolei latem zbliżał się termin planowanego przejęcia aktywów Lotosu, a w prasie wypuszczono materiały krytykujące prokuraturę za umorzenie spraw dotyczących prezesa Obajtka.



„Ataki medialne na prezesa zarządu PKN Orlen Daniela Obajtka przybrały na sile m.in. w trzecim i czwartym kwartale 2021 r., kiedy ważyła się decyzja w sprawie porozumienia uruchamiającego proces fuzji” – czytamy.



Zobacz także: Obajtek o „genialnym” planie Tuska: Najkrótsza droga do powrotu komunizmu



Co na to Daniel Obajtek? – Połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos spowoduje wzmocnienie tych podmiotów, wzmocnienie miejsc pracy i stworzy szansę na dalszy rozwój – wyjaśnia.



Jak podkreśla, zwracając się do strony społecznej, w wyniku połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos „powstaje jeden, wielki koncern, który będzie miał możliwości inwestycyjne, a możliwości inwestycyjne to gwarancja miejsc pracy, to rozwój tych miejsc pracy, to rozwój firm, to jest dalsza wasza przyszłość”. Więcej TUTAJ.