Martwy mężczyzna ze śladami pogryzienia. Policja szuka właściciela zwierząt

W gminie Jeziorzany na Lubelszczyźnie znaleziono 48-letniego mężczyznę ze śladami pogryzienia. Trwa dochodzenie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mogłyby to być dwa psy, prawdopodobnie owczarki belgijskie. Jeden z psów został na miejscu odstrzelony przez funkcjonariuszy policji. Trwa ustalanie właściciela czworonogów.

Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka, do zdarzenia doszło w sobotę w gminie Jeziorzany (pow. lubartowski).



– Przy drodze gruntowej znaleziono zwłoki 48-latka, który miał ślady po wielu ugryzieniach przez psy. Ze względu na to, że przy ciele mężczyzny były również ślady łap, policjanci z prokuratorem podejrzewali, że doszło do pogryzienia przez psy – powiedziała Kępka.



Z dotychczasowych ustaleń wynika, że psy zaatakowały go, gdy jechał na rowerze. Najprawdopodobniej były to owczarki belgijskie.



Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze znaleźli agresywne psy na jednej z posesji. – Podjęto próbę ich uśpienia, a potem zadecydowano o ich odstrzale. Jeden został odstrzelony na miejscu, a drugi został na pewno postrzelony, po czym uciekł – dodała.



Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Trwa ustalanie właściciela psów.



Sekcja zwłok 48-latka zaplanowana jest na środę. Przeprowadzona ma zostać również sekcja zwłok zastrzelonego psa.