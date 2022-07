Atak na limuzynę z Jarosławem Kaczyńskim. Interweniowała policja [WIDEO]

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w niedzielę spotkał się mieszkańcami Gniezna i Konina. Gdy opuszczał Gniezno, doszło do groźnego incydentu.

Spotkania z Jarosławem Kaczyńskim odbyły się w ramach cyklu „Porozmawiajmy o Polsce”. W ich trakcie najważniejsi politycy PiS odwiedzają miasta i miejscowości w kraju, by porozmawiać o bieżącej sytuacji w państwie oraz o planach rządu.



W sobotę Kaczyński odwiedził Kórnik i Poznań. W obu miejscowościach przy wyjściu z miejsca spotkania obecne były osoby, które w wulgarny sposób wyrażały swoją dezaprobatę wobec partii rządzącej.



W niedzielę w Gnieźnie doszło zaś do groźnego incydentu. Gdy prezes PiS opuszczał miasto, jego limuzynę obrzucono jajkami. Musiała interweniować policja.



Na udostępnionym przez portal „moje-gniezno.pl” filmie możemy usłyszeć okrzyki radości z każdego trafienia w przejeżdżające samochody.





– Te ataki, które można było obserwować w ostatnich dwóch dniach, to nie było wyłącznie ataki na polityków – stwierdził w Polskim Radiu 24 wiceszef MSZ Paweł Jabłoński zapytany o ataki na działaczy i zwolenników PiS podczas weekendowego spotkania prezesa PiS w Kórniku.



– Mieliśmy do czynienia z atakiem na ludzi, którzy przyszli na spotkanie z prezesem Kaczyńskim, na zwolenników PiS. Ci ludzie byli atakowani w sposób agresywny, te osoby były opluwane, wyzywane w sposób niezwykle brutalny. To ma na celu zastraszenie ludzi, którzy chcą spotkać się z politykami partii, którą wspierają, coś takiego nigdy nie powinno mieć miejsca – mówił Jabłoński.



W jego opinii jest to zjawisko, które „ma na celu destabilizować sytuację polityczną w Polsce”. – Mieliśmy do czynienia z bardzo różnymi wydarzeniami tego rodzaju, inspirowanymi przez Federację Rosyjską w wielu innych państwach, nawet w Stanach Zjednoczonych – przypomniał.