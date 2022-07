Zatrzymano nielegalny transport odpadów z Niemiec. Gdzie miały trafić?

Próbę transportu ponad 25 ton nielegalnych odpadów na terytorium Polski, udaremnili m.in. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) z Jeleniej Góry. Odpady miały trafić do zakładu w Oławie, który nie miał pozwolenia na ich odzysk.

Jak poinformował w komunikacie Główny Inspektorat Środowiska, inspektorzy delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze na wniosek Dolnośląskiej Administracji Skarbowej, przeprowadzili ocenę transportu odpadów w postaci cząstek i pyłu żelaza, które przewożone były z Niemiec do Polski.



„W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów” – podał. Wskazał, że podmiot, do którego przewożone były odpady nie miał pozwolenia na przetwarzanie odpadów ani instalacji, w której przeprowadzony mógłby zostać ich odzysk w Polsce.



W toku prowadzonych wyjaśnień ujawniono także, że przewożący odpady nie miał wymaganego prawem wpisu do bazy danych o odpadach.



„Współpraca właściwych służb dała rezultat i nielegalny transport z odpadami został zatrzymany. W toku dalszego postępowania transportowane odpady zostaną zwrócone do miejsca ich wytworzenia” - podano w komunikacie.

