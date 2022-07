Związek Literatów Polskich usunięty z siedziby w Gdańsku

Członkowie Związku Literatów Polskich powiadomili, że władze Gdańska zdecydowały o usunięciu stowarzyszenia z lokalu na starym mieście przy ul. Mariackiej, gdzie literaci mieli swoją siedzibę od prawie 50 lat. Poseł PiS Kacper Płażyński przypomniał na konferencji prasowej, że w tym samym czasie prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zabiega dla miasta o miano Stolicy Literatury UNESCO.

– Jak to ma się do rozkwitu kultury w Gdańsku, że odbiera się takiej organizacji ten lokal? Chciałem spytać panią prezydent Dulkiewcz, czy o tym wie – mówił Płażyński.



Wiceprezes Związku Literatów Polskich w Gdańsku Edward Pukin powiedział, że czasami człowieka „krew zalewa”, że ktoś gdzieś podejmuje decyzje, których tak naprawdę nie rozumie, a za którymi kryje się drugie dno.



– Tak też może być w tym przypadku, bo jeśli pani prezydent aspiruje ze swoim projektem do miana literackiego Gdańska związanego z UNESCO, to możemy powiedzieć, że tworzą się dwa oblicza literackie Gdańska: z jednej strony coś światowego, z czym się zgadzamy, a z drugiej strony taka akcja, która chyba jest nieznana pani prezydent – podkreślił Pukin.



– To, że nam dano jakiś lokal zastępczy, odbierają jako łaskę, a lokal przy Mariackiej jest tradycją – dodał.

Pukin podkreślił też, że liczył, iż na konferencji pojawi się rzecznik Urzędu Miasta w Gdańsku. – Ani nie odpisał, ani nie odpowiedział, więc śmiem twierdzić, że pani prezydent nie wie o tej sytuacji – mówił Pukin.Prezes oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Gdańsku Janusz Wikowski na konferencji stwierdził, że jest zbulwersowany usunięciem ZLP z siedziby. Przyznał, że chciałby ponowić inicjatywę utworzenia na starym mieście klubu pisarza i dziennikarza.Płażyński powiedział też podczas konferencji, że zapyta prezydent Gdańska, jakie są plany związane z lokalem przy ul. Mariackiej.