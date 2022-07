Lempart stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Marcie Lempart, liderce Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, za znieważenie funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy Wojska Polskiego.

Akt oskarżenia przeciwko Lempart skierował w czwartek Wydział do Spraw Wojskowych stołecznej Prokuratury Okręgowej.



W treści zarzutów, jakie pod koniec kwietnia usłyszała Marta Lempart, wskazano na jej „postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć wskazanych funkcjonariuszy publicznych w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywanej służby”.





Zarzuty dla Lempart

Tym samym kobieta– podawała wówczas prokuratura.Zawiadomienie w tej sprawie zostało złożone do prokuratury jeszcze w październiku 2021 r. Wtedy na zorganizowanej przez Donalda Tuska manifestacji poparcia dla UE wystąpiła m.in. Lempart, ostro atakując funkcjonariuszy policji.

– Polska będzie świecka, że nie będziemy mieli w mundurach morderców, którzy wyrzucają dzieci do lasów – krzyczała liderka zwolenniczek aborcji. Komentowała tak wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej, gdzie reżim Alaksandra Łukaszenki skierował imigrantów z Bliskiego Wschodu.



– Wszyscy wiemy, co się dzieje od paru tygodni na granicy, prawda? Co się dzieje? Straż Graniczna robi z ludźmi to, co może najgorszego. Wyrzuca ich z powrotem na Białoruś. Co my na to? Wypier***, Straż Graniczna! Przyjdziemy po was, jeśli będzie taka potrzeba – groziła Lempart.



Sytuacja powtórzyła się na początku grudnia minionego roku, gdy w czasie manifestacji przed Sejmem liderka Strajku Kobiet wykrzykiwała wulgarne i obraźliwe hasła pod adresem polskich żołnierzy i funkcjonariuszy straży granicznej: „Mordercy w polskich mundurach wyrzucają dzieci do lasu”.



– Pozwijcie mnie, to sprawa będzie o to, że jesteście pierd***nymi mordercami w mundurach, którzy wyrzucają dzieci do lasu. Będziemy to udowadniać przed sądem, bo jak na razie to są obiecanki – mówiła przez megafon.