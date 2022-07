Związek zawodowy wzywa do strajku ostrzegawczego w Lufthansie

Związek zawodowy Ver.di wezwał ok. 20 tys. pracowników naziemnych Lufthansy w Niemczech do wzięcia udziału w jednodniowym strajku ostrzegawczym. Akcja ma się rozpocząć w środę o godz. 3.45, a zakończyć w czwartek o godz. 6 rano – poinformował związek. Pasażerowie muszą być przygotowani na odwołane i opóźnione loty.

Tłem strajku jest zastój w negocjacjach zbiorowych dla 20 tys. pracowników Lufthansy. Ver.di odrzuciło wstępną ofertę zbiorową Lufthansy jako niewystarczającą.



Wzywani do udziału w strajku są pracownicy Lufthansa AG Ground, Lufthansa Technik, Lufthansa Cargo i innych oddziałów Grupy we wszystkich lokalizacjach Lufthansy, takich jak Frankfurt nad Menem, Duesseldorf, Kolonia, Hamburg, Monachium i Berlin.



Do personelu naziemnego należą m.in. technicy i logistycy, bez których usług samoloty nie mogą wystartować – informuje telewizja ARD.