Wojna o wpływy i pieniądze w Agorze. „Grali tylko na siebie”

Wzajemne oskarżenia, ostra walka o władzę, pieniądze i wpływy – to obraz, jaki wyłania się z ujawnionego przez portal tvp.info nagrania, dotyczącego konfliktu na linii „Gazeta Wyborcza” – Agora. „To spór personalny, a jego osią są sukcesja, władza, pieniądze i oczekiwanie zwiększonych przywilejów dla wybranych osób” – przekonywał kilka miesięcy temu zarząd spółki. Przypominamy, jak wygląda historia wojny na Czerskiej.

W poniedziałek ujawniliśmy nagranie ze spotkania pracowników „Gazety Wyborczej” z zarządem Agory, do którego doszło w listopadzie 2021 r. Nagranie przekazał jeden uczestników, który postanowił je zarejestrować. Zrobił to ze względu na wysoki poziom nieufności między stronami sporu.





W spotkaniu po stronie kierownictwa spółki brali udział prezes zarządu Agory Bartosz Hojka i członkini zarządu Anna Kryńska-Godlewska. Po stronie redakcji „GW”: m.in. Wojciech Czuchnowski, Adam Michnik, Piotr Stasiński, Roman Imielski, Justyna Dobrosz-Oracz i Bartosz Wieliński.Serwis miałby uzyskać dostęp do danych „Wyborczej”, ale pracownicy „GW” boją się cięć budżetowych i zwolnień.– Dla zwykłych odbiorców to ważne, by zobaczyć od kuchni jak wygląda proces działania i standardy pracy w „GW”, medium,– komentował ujawnione nagranie szef portalu tvp.info Samuel Pereira.

– Tu mamy do czynienia z tym, że dziennikarze jasno o tym mówią. Mówią, że ich cele są polityczne. Mówią o Agorze, która miała być parasolem politycznym, a teraz im przeszkadza fakt, że tym parasolem miałaby przestać być – zwracał uwagę dziennikarz.





Wojna w Agorze

O problemach i „wojnie” w Agorze pisały już wcześniej media branżowe, a z przedstawianych opisów wyłaniał się obraz wyniszczających się wzajemnie frakcji.Przypomnijmy, cały spór zaistniał 9 czerwca 2021 r., kiedy to zarząd Agory poinformował, że zamierza połączyć segment prasowy spółki (obejmujący głównie „Gazetę Wyborczą” i Wyborcza.pl) i pion Gazeta.pl w jeden obszar biznesowy. Równocześnie zapowiedziano zwolnienie Jerzego Wójcika i likwidację osobnego stanowiska wydawcy „Gazety Wyborczej”.I tak pod koniec listopada 2021 roku Agora ogłosiła decyzję o zwolnieniu dyrektora wydawniczego „Gazety Wyborczej” Jerzego Wójcika. Przeciwko decyzji zarządu spółki wystąpili naczelny „GW” Adam Michnik i jego zastępca Jarosław Kurski.

„Znają Państwo te metody. Teraz to się robi z domu. Zdalnie. Po 30 latach pracy przychodzi e-mail, potem odłączają konto pocztowe, nie działa karta, zabierają telefon, komputer. I za drzwi. Żadnych praw. Tak wygląda »etyka« w spółce, której management ma pełne usta wzniosłych słów. A tu, proszę, podłe sponiewieranie pracownika” – pisali.





Wtedy nikt nie protestował

O zwolnieniu Wójcika szefostwo „GW” dyskutowało z członkami redakcji lokalnych oddziałów gazety. Jak relacjonowały Wirtualne Media, zespołowi wyjaśniono, że zwolnienie Wójcika to „zamach na wolność słowa, na niezależność”, zaś zarząd „postępuje jak PiS”.Podczas dyskusji dziennikarze z oddziałów lokalnych zadawali pytania szefostwu gazety. Wirtualne Media podawały, że „poza pytaniami o konkretne powody zwolnienia Wójcika,Narzekali, że wielu pracowników oddziałów regionalnych mimo wieloletniego stażu ma pensje zbliżone do najniższej krajowej., a pracują w piątek, świątek i niedzielę. Najgorzej jest w małych, lokalnych redakcjach: tam dziennikarze narzekają, że zwalniano kolejnych pracowników redakcji, zespoły liczą po 2-3 osoby, które muszą obsłużyć serwis przez siedem dni w tygodniu, a także przygotować teksty do weekendowego magazynu papierowego. Gdy jedna osoba zachoruje, wszystko postawione jest na głowie – mówił portalowi jeden z pracowników gazety.

Inna osoba stwierdziła: „Nas nie przekonują argumenty naczelnych, że trzeba walczyć o Jurka, bo my nie możemy doprosić się od lat podwyżek, a gdy zwalniano naszych kolegów, nikt z szefostwa nie dawał nam wsparcia. Sam Wójcik odprawiał nas z kwitkiem”.



– Krótko więc mówiąc: nikt „na prowincji” nie będzie za niego „umierał". Kojarzy nam się z brakiem empatii dla pracowników – mówił anonimowo uczestnik spotkania.





Lepsze warunki tylko dla siebie

Na zarzuty naczelnego i wicenaczelnych „GW” reagował też zarząd Agory. Pod koniec listopada w liście do pracowników zarząd spółki pisał: „Jesteśmy zdumieni, że w historycznym tytule, jakim jest Gazeta Wyborcza, używa się wielkich słów, by bronić pozycji jednego kolegi”. Wskazano wtedy, że w czasie pandemiiZarząd Agory stwierdził w piśmie, że spór między kierownictwem „Gazety Wyborczej” a zarządem „nie jest sporem o wartości i niezależność redakcji”. „To spór personalny, a jego osią są sukcesja, władza, pieniądze i oczekiwanie zwiększonych przywilejów dla wybranych osób” – podkreślał zarząd.

W dokumencie, którego treść cytował serwis Wirtualne Media, zarząd spółki oświadczył, że „w czasie pandemii Jarosław Kurski i Jerzy Wójcik zwrócili się do zarządu z propozycją nowych warunków pracy – wyłącznie dla siebie samych”.



Ich oczekiwania miały obejmować: m.in. 12-miesięczne okresy wypowiedzenia, dodatkowe 12-miesięczne odprawy, dodatkowe urlopy zdrowotne, samochody i pełną opiekę medyczną dla rodzin.



Zarząd Agory zapewniał wtedy, że „na takich warunkach nie pracuje w Agorze nikt”. Oznajmił, że odmówił Kurskiemu i Wójcikowi.



„Ta odmowa stanowiła jedną z przyczyn konfliktu. Adamie, w czasie wtorkowego spotkania z pracownikami mówiłeś, że chodzi tu o »pieniądze, pieniądze, pieniądze«. Nie sposób się z tym nie zgodzić” – podkreślono.