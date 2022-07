Macierewicz: PO coraz intensywniej prowadzi politykę nienawiści

Polityka nienawiści jest prowadzona przez Platformę Obywatelską i to coraz bardziej intensywnie – uważa wiceprezes PiS, poseł Antoni Macierewicz. Polityk był pytany o ataki na działaczy i zwolenników PiS podczas weekendowych spotkań prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w Wielkopolsce.

– Takie zachowania prowadzą do nienawiści. Do takiego rodzaju wojny psychologicznej, która ma być wojną masową i doprowadzić do podziału społeczeństwa – powiedział. – Polityka nienawiści jest prowadzona przez PO i to coraz bardziej intensywnie – dodał.



Macierewicz podkreślił, że jego zdaniem należy jasno zdefiniować taką postawę oraz wyciągnąć konsekwencje prawne.



– Ci, którzy są patriotami polskimi, ci którzy bronią polskiej niepodległości, którzy budują polski dobrobyt i polskie bezpieczeństwo mają być znienawidzeni, obrzucani nienawiścią i obrzucani najgorszymi wyzwiskami. To jest przestępstwo, to jest zdrada narodowa po prostu – powiedział.



Dodał, że jest to „antypolska i antyniepodległościowa kampania”.



Zdaniem posła PiS mamy do czynienia z nieudaną operacją propagandową. – Ona pokazuje, jak bardzo Platforma obawia się tych wyborów, jak bardzo jest świadoma, że je przegrywa w opinii publicznej, więc chce ją zakrzyczeć przy pomocy mediów i propagandy – ocenił.

Kurdej-Szatan na Campusie Trzaskowskiego

źródło: pap

Macierewicz został zapytany również o to, jak ocenia obecność Barbary Kurdej-Szatan na Campusie Polska Przyszłości, w kontekście radzenia sobie i reagowania na hejt.W maju Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła Kurdej-Szatan zarzut zniesławienia Straży Granicznej i jej funkcjonariuszy.Na początku listopada 2021 r. zamieściła ona na Instagramie wideo na którym widać, jak funkcjonariusze Straży Granicznej powstrzymują grupę imigrantów przed nielegalnym przekroczeniem granicy Polski. Wideo opatrzyła komentarzem, w którym funkcjonariuszy nazywała m.in. „mordercami” oraz „maszynami bez serca i mózgu”.Aktorka szybko usunęła wpis i przepraszała w mediach społecznościowych za „niestosowny język i przekleństwa”.