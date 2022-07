Propaganda Łukaszenki: Strach przed głodem pcha Polaków na Białoruś [WIDEO]

Propagandowe media w Rosji i na Białorusi prześcigają się w wymyślaniu absurdalnych historii dotyczących wojny na Ukrainie. Teraz reżim w Mińsku rozpowszechnia tezę o Polakach, którzy stoją rzekomo w gigantycznych kolejkach, by dostać się na Białoruś i kupić tam jedzenie.

Białoruś dołączyła do rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie już w momencie, gdy zaczęła realizować plan wysyłania tysięcy nielegalnych imigrantów do Polski i Unii Europejskiej. Następnie dyktator Alaksandr Łukaszenka udostępnił Władimirowi Putinowi terytorium Białorusi, by łatwiej było stamtąd zaatakować Kijów.



Wojna doprowadziła do kryzysu ekonomicznego. Nigdzie sytuacja nie jest jednak tak zła jak na Białorusi, która bez pomocy z Rosji już kilka miesięcy temu musiałaby ogłosić bankructwo. Według ekspertów Ośrodka Studiów Wschodnich Białoruś może stracić na konflikcie (tylko w tym roku) od 6 do nawet 15 proc. PKB. 35 proc. handlu Białorusi stanowiły umowy z Unią Europejską. Zerwanie tych relacji jest gospodarczym dramatem Mińska.



Propagandowe media w tym kraju zakłamują jednak rzeczywistość. Dziennikarz Tadeusz Giczan przekazał, że teraz mówi się tam o „strachu przed głodną zimą, który pcha Polaków na zakupy do Białorusi”.

„Ogromne kolejki do wjazdu do naszego kraju obserwujemy od piątku. Świadkowie piszą, że mieszkańcy sąsiedniego państwa są gotowi spędzić kilka dni w drodze, by kupić białoruskie produkty” – relacjonują pracownicy reżimowych redakcji cytowani przez Giczana.



Ten dodaje z kolei, że w Polsce mówi się obecnie wyłącznie o możliwych problemach z cukrem, a tymczasem tego produktu na Białorusi również brakuje.



To nie pierwszy przypadek, gdy Białoruś manipuluje informacjami o żywności. Wcześniej białoruski dyktator Łukaszenka twierdził, że Zachód ( w tym Polska) błaga o białoruską kaszę gryczaną mąkę i sól, której w jego kraju nie brakuje. Chwilę później okazało się, że to Białoruś ma problem, a władze zakazały wywożenia tych produktów poza granice.

